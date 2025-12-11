আইফোন ১৭ বাজারে এলেও কেন বিশ্বে বিক্রির শীর্ষে আইফোন ১৬

বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফিচার নিয়ে অ্যাপলের সর্বশেষ আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে এসেছে। তবু বিশ্ববাজারে বিক্রির দৌড়ে এখনো এগিয়ে আছে গত বছরের মডেল আইফোন ১৬। বাজার গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া স্মার্টফোন ছিল আইফোন ১৬। বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারে এককভাবে প্রায় ৪ শতাংশ শেয়ার দখল করেছে এই মডেল।
আইফোন ১৬, ১৬ প্রো, ১৬ প্রো ম্যাক্স ও ১৬ই–সহ শীর্ষ ১০–এ অ্যাপলের পাঁচটি মডেল জায়গা করে নিয়েছে। এর পাশাপাশি নতুন আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স তালিকায় উঠলেও প্রান্তিকের শেষ দিকে এর সীমিত প্রাপ্যতা বিক্রির গতি কমিয়েছে। ফলে নতুন মডেল নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মধ্যেও পুরোনো আইফোন ১৬ তার অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববাজারে ক্রেতারা নতুন মডেলের চেয়ে তুলনামূলক সাশ্রয়ী আইফোন ১৬–কে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর পেছনে রয়েছে কয়েকটি স্পষ্ট কারণ।
এ১৮ চিপে দ্রুতগতির পারফরম্যান্স
আইফোন ১৬–এ ব্যবহৃত এ১৮ চিপ এখনো বাজারের দ্রুততম ও সবচেয়ে দক্ষ প্রসেসরগুলোর একটি। দৈনন্দিন ব্যবহার, ভারী অ্যাপ্লিকেশন কিংবা দীর্ঘ সময় গেম খেলা—সব ক্ষেত্রেই ফোনটি স্থিতিশীল পারফরম্যান্স দেয়। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও এ১৮ চিপ বিশেষভাবে কার্যকর। যদিও আইফোন ১৭–এ নতুন এ১৯ চিপ যুক্ত হয়েছে, তারপরও ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ মনে করছেন, এই পরিবর্তন হালনাগাদ করার মতো উল্লেখযোগ্য নয়। বেঞ্চমার্কেও এ১৮ এখনো শীর্ষ একক কোর পারফরম্যান্স ধরে রেখেছে। ফলে আইফোন ১৬ এখনো দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত।
নকশায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই, তবু প্রিমিয়াম
আইফোন ১৬ বাজারে আসে অনুভূমিক ডুয়াল ক্যামেরা নকশা নিয়ে, যা ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি কাড়ে। রঙের ভিন্নতা ছাড়া নতুন আইফোন ১৭–এ নকশাগত পরিবর্তন খুব বেশি নেই। অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, সিরামিক শিল্ড ও হালকা ওজন—সবকিছু মিলিয়ে আইফোন ১৬ এখনো প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেয়। নন–প্রো মডেলে অ্যাকশন বাটন যুক্ত হওয়াও ব্যবহারকারীদের কাছে বড় সুবিধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নকশায় বড় কোনো পরিবর্তন না থাকায় অনেক ক্রেতার কাছে আইফোন ১৬ আরও যুক্তিসংগত বিকল্প হয়ে উঠেছে।
ক্যামেরা এখনো প্রতিযোগিতায় শক্ত অবস্থানে
৪৮ মেগাপিক্সেলের মূল ক্যামেরা ও ১২ মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড লেন্স নিয়ে আইফোন ১৬–এর এই ক্যামেরা এখনো শীর্ষে রয়েছে। দিনের ছবি, রঙের নির্ভুলতা, ডায়নামিক রেঞ্জ ও আলট্রা ওয়াইড লেন্সের ব্যবহার—সব ক্ষেত্রেই এটি প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাতের ছবি ও ভিডিও ধারণের মানও বেশ ভালো।
আইফোন ১৭ সিরিজ আসায় দাম কমেছে আইফোন ১৬–এর
প্রতিবছর নতুন আইফোন সিরিজ এলে পুরোনো মডেলের দাম কমে। তবে এবার সেই মূল্যহ্রাস ব্যবহারকারীদের আরও বেশি আকৃষ্ট করেছে। আইফোন ১৭ সিরিজ বাজারে আসার পরই আইফোন ১৬–এর দাম কমানো হয়। ফলে তুলনামূলক কম দামে ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দোকান ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে।
ছাড় ও অফার
আইফোন ১৬–এর সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ বছরের বিভিন্ন সময় পাওয়া ছাড় ও ব্যাংক অফার। উৎসব মৌসুম, ফ্ল্যাশ সেল, এক্সচেঞ্জ বোনাস বা প্ল্যাটফর্মজুড়ে চলা প্রমোশন—সব মিলিয়ে আইফোন ১৬ প্রায়ই সবচেয়ে সাশ্রয়ী ফ্ল্যাগশিপ হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে।
