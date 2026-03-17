ঈদের বাজারে দামি স্মার্টফোনের খোঁজখবর

স্মার্টফোন কেনার বাজেট যত বেশি হবে, ততই ফ্ল্যাগশিপ ও প্রিমিয়াম ফিচার পাওয়া যাবে। আর তাই ৫০ হাজার টাকার বেশি দামের স্মার্টফোন কেনার ক্ষেত্রে সাধারণত আকর্ষণীয় নকশা, শক্তিশালী ক্যামেরা ও প্রসেসরসহ বিভিন্ন সুবিধা বিবেচনা করেন ক্রেতারা। দেশের বাজারে ৫০ হাজার টাকার বেশি দামের ফোনগুলোর তথ্য জেনে নেওয়া যাক।
১. ওয়ানপ্লাস নর্ড ৫
ফোনটিতে শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর থাকায় স্বচ্ছন্দে গেম খেলার পাশাপাশি একসঙ্গে একাধিক কাজ করা যায়। ফোনটিতে থাকা ৬.৮৩ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দার রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্ডজ, ফলে সহজেই উন্নত রেজোল্যুশনের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। পেছনে ৫০ ও ৮ মেগাপিক্সেলের দুটি ক্যামেরাসহ ফোনটির সামনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে, তাই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা সম্ভব। ১২ গিগাবাইট র্যাম এবং ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটির দাম ৫৩ হাজার ৯৯৯ টাকা।
২. ইনফিনিক্স নোট ৫০ প্রো প্লাস
বাজেটের মধ্যে হাই-এন্ড ফিচার দিতে ইনফিনিক্স নোট ৫০ প্রো প্লাস মডেলের ফোনটিতে ১৪৪ হার্ডজ রিফ্রেশ রেট সুবিধার অ্যামোলেড পর্দা ব্যবহার করা হয়েছে। শক্তিশালী প্রসেসরের চলা ফোনটিতে ১০০ ওয়াটের সুপার ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। ফলে ফোনেরর চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। দাম ৫৪ হাজার ৯৯৯ টাকা
৩. অনার ৪০০
অনারের এই ফোনে রয়েছে ২০০ মেগাপিক্সেলের বিশাল ক্যামেরা এবং ৫ হাজার নিটস ব্রাইটনেস সম্পন্ন পর্দা। ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের শক্তিশালী ব্যাটারি এবং ৮০ ওয়াটের সুপার-চার্জ সুবিধাযুক্ত ফোনটি একটানা দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। উচ্চ রেজোল্যুশনের ছবি ও ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম ফোনটির দাম ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
৪. রেডমি নোট ১৫ প্রো
ফোনটিতে রয়েছে ৬.৮৩ ইঞ্চির ১.৫কে ক্রিস্টাল-রেস অ্যামোলেড পর্দা এবং শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর। ২০০ মেগাপিক্সেলেরের আল্ট্রা-ক্লিয়ার ক্যামেরা এবং ১০০ ওয়াট হাইপারচার্জ সুবিধার ফোনটিতে ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারিও রয়েছে। ১২ গিগাবাইট র্যাম এবং ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটি আইপি ৬৮ প্রযুক্তি সমর্থন করায় পানি ও ধুলাবালুতে নষ্ট হয় না। দাম ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
৬. রিয়েলমি ১৫ প্রো ফাইভজি
৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারির পাশাপাশি ৮০ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সুবিধা রয়েছে ফোনটিতে। ফলে একটানা দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। ৬.৮ ইঞ্চির কার্ভড ওলেড পর্দা এবং স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে চলা ফোনটির সামনে ও পেছনে রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের শক্তিশালী ক্যামেরা। ফলে স্বচ্ছন্দে উন্নত রেজোল্যুশনের ছবি তোলা যায়। দাম ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
৭. অপো রেনো ১৪ ফাইভ–জি
ডাইমেনসিটি প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ৫০, ৫০ ও ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা থাকায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা যায়। ৮০ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় ফোনটির চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। আইপি ৬৮/৬৯ প্রযুক্তি সমর্থন করা ফোনটিতে ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। দাম ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
৮. স্যামসাং গ্যালাক্সি এ৫৬ ফাইভ–জি
এক্সিনস প্রসেসরে চলা ৬.৭ ইঞ্চির সুপার অ্যামোলেড পর্দার ফোনটিতে কর্নিং গরিলা গ্লাস রয়েছে। ৫০, ১২ ও ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাযুক্ত ফোনটি আইপি ৬৭ প্রযুক্তিও সমর্থন করে। দাম ৬৪ হাজার ৪৯৯ টাকা।
৯. ভিভো ভি৬০ ফাইভ–জি
ভিভোর এই ফোনে জেইস অপটিক্স প্রযুক্তি থাকায় মোবাইল ফটোগ্রাফিতে ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। ফোনটির পেছনে ৫০, ৫০ ও ৮ মেগাপিক্সেলের তিনটি ক্যামেরা এবং পেছনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর এবং ৯০ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধার ফোনটির দাম ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
১০. গুগল পিক্সেল ৯এ
টেনসর জি৪ প্রসেসরে চলা ফোনটিতে রয়েছে ৬.৩ ইঞ্চির পি-অ্যামোলেড পর্দা, যার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্ডজ। ফোনটির পেছনে থাকা ৪৮ ও ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দিয়ে সহজেই উন্নত রেজোল্যুশনের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা যায়। দাম ৬৬ হাজার ৯৯০ টাকা।
১১. স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫এফই
স্যামসাংয়ের এই ফোনটিতে রয়েছে ৬.৭ ইঞ্চির ডাইনামিক এলটিপিও অ্যামোলেড ২এক্স পর্দা এবং শক্তিশালী এক্সিনস প্রসেসর। ফোনটির পেছনে ৫০, ৮ ও ১২ মেগাপিক্সেলের তিনটি ক্যামেরা থাকায় ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা যায়। আইপি ৬৮ রেটিং এবং ৪৫ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সুবিধার ফোনটির দাম ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
১২. আইফোন ১৪
কম বাজেটের আইফোনপ্রেমীদের কাছে আইফোন ১৪ বেশ জনপ্রিয়। ফোনটিতে রয়েছে অ্যাপলের নিজস্ব এ১৫ বায়োনিক চিপ এবং ৬.১ ইঞ্চির সুপার রেটিনা এক্সডিআর পর্দা। ফোনটির ১২ মেগাপিক্সেল ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ সিনেমাটিক মোড এবং অ্যাকশন মোডের জন্য বিখ্যাত। দাম ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
১৩. আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
এ১৯ প্রো প্রসেসরে চলা আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ফোনে ৪৮, ৪৮ ও ৪৮ মেগাপিক্সেলের তিনটি ক্যামেরা রয়েছে। নতুন ক্যামেরা কন্ট্রোল এবং অ্যাকশন বাটন ফোনটি ব্যবহারকে আরও সহজ করেছে। ৬.৯ ইঞ্চির বিশাল সুপার রেটিনা এক্সডিআর পর্দার ফোনটির দাম ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা।
১৪.স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ আল্ট্রা
স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২৫ আল্ট্রা ফোনে বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েডের বিভিন্ন ফিচারের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রয়েছে ২০০ মেগাপিক্সেলের কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ এবং স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট প্রসেসর। দাম ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
১৫. অনার ম্যাজিক ৮ প্রো
অনারের এই ফ্ল্যাগশিপ ফোনে রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর এবং ৬ হাজার নিটস পিক ব্রাইটনেস সম্পন্ন ওলেড পর্দা। ফোনটির ক্যামেরায় ২০০ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা নাইট টেলিফটো লেন্স রয়েছে, যা দিয়ে ১০০ গুণ ডিজিটাল জুম করা সম্ভব। ৩ডি আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ন্যানো ক্রিস্টাল শিল্ড সুরক্ষাসুবিধার ফোনটির দাম ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
১৬. গুগল পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ৯ প্রো এক্সএল
গুগলের নিজস্ব টেনসর প্রসেসরে চলা পিক্সেল ১০ প্রো ও গুগল পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ৯ প্রো এক্সএল বর্তমানে এআই ফিচারের জন্য সেরা। ফোন দুটিতে ৫০, ৪৮ ও ৪৮ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা রয়েছে। ফোন দুটির দাম যথাক্রমে ১ লাখ ১৪ হাজার ও ১ লাখ ৪৪ হাজার টাকা।
১৭. ভিভো এক্স৩০০ প্রো
ভিভোর ফোনটিতে রয়েছে ডাইমেনসিটি ৯৫০০ প্রসেসর এবং ৫০, ২০০ ও ৫০ মেগাপিক্সেলের শক্তিশালী ক্যামেরা। আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরযুক্ত ফোনটি আইপি ৬৮/৬৯ প্রযুক্তি সমর্থন করায় পানি ও ধুলাবালুতে নষ্ট হয় না। দাম ১ লাখ ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা।
১৮. অনার ম্যাজিক ভিথ্রি
এই ফোনকে বলা হচ্ছে বর্তমানের বিশ্বের অন্যতম পাতলা ফোল্ডেবল বা ভাঁজযোগ্য ফোন। স্পেশাল অ্যারোস্পেস ফাইবার দিয়ে তৈরি এই ফোনে রয়েছে ৭.৯২ ইঞ্চির বিশাল ইনার পর্দা। স্ন্যাপড্রাগন ৮ জেন ৩ প্রসেসর এবং ৫ হাজার ১৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারিসমৃদ্ধ এই ফোনটির দাম ১ লাখ ৭৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।