নেটওয়ার্ক না থাকলেও একই ব্র্যান্ডের ফোনে কথা বলা যাবে এই স্মার্টফোনে

বাংলাদেশের বাজারে স্পার্ক সিরিজের নতুন স্মার্টফোন এনেছে টেকনো। ‘স্পার্ক গো ৩’ মডেলের ফোনটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি ‘টেকনো ফ্রিলিংক ২.০’ প্রযুক্তি থাকায় আশপাশে নেটওয়ার্ক না থাকলেও টেকনো থেকে টেকনো ব্র্যান্ডের হ্যান্ডসেটে ফোনকল করাসহ বার্তা আদান–প্রদান করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোলের সুবিধা থাকায় ফোনটি কাজে লাগিয়ে সহজেই টিভি, এসিসহ বিভিন্ন স্মার্ট যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকনো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড ১৫ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ৬.৭৫ ইঞ্চি পর্দার ফোনটিতে ইউনিসক টি৭২৫০ অক্টাকোর প্রসেসর থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়। পাঁচ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি–সুবিধার ফোনটিতে ১৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। ফলে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
ফোনটির পেছনে ফ্ল্যাশসহ ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ফ্ল্যাশসহ ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে কম আলোয়ও ভালো মানের ছবি তোলা যায়। আইপি–৬৪ প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটিতে পানি ও ধুলা প্রতিরোধকের সুবিধা থাকায় ভিজলে নষ্ট হয় না, ধুলাও জমে না। ফোনটিতে শক রেজিস্ট্যান্স–সুবিধা থাকায় প্রায় ৪ ফুট ওপর থেকে পড়ে গেলেও সহজে ভাঙে না।
দুটি সংস্করণে বাজারে আসা ৬৪ ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটিতে ৪ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে, যা সর্বোচ্চ ৮ গিগাবাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। সংস্করণভেদে ফোনটির দাম ভ্যাট ছাড়া ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ১৪ হাজার ৪৯৯ টাকা।