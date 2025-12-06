বাটন চেপে তথ্য স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা যায় এই এসএসডিতে

ব্যবহারকারীদের সংবেদনশীল তথ্যের সুরক্ষায় সেলফ ডেসট্রাক্ট বাটনযুক্ত ‘টি ক্রিয়েট এক্সপার্ট পি৩৫এস’ মডেলের বহনযোগ্য এসএসডি উন্মোচন করেছে প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা টিমগ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, সেলফ ডেসট্রাক্ট বাটনটিতে চাপ দিলেই এসএসডির নির্দিষ্ট ড্রাইভে থাকা সব তথ্য স্থায়ীভাবে মুছে যাবে। ফলে অন্য কোনো ব্যক্তি চাইলেও এসএসডি থেকে সংবেদনশীল কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন না।
নতুন প্রযুক্তির এসএসডিটিতে পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক সুরক্ষার বদলে ব্যবহার করা হয়েছে ‘ওয়ান ক্লিক ডেটা ডিসট্রাকশন’ সার্কিট। টিমগ্রুপের দাবি, এই সার্কিট এসএসডির নির্দিষ্ট ড্রাইভে থাকা সব তথ্য মুছে ফেলতে পারে, ফলে কোনো তথ্য উদ্ধার করা যায় না। এই পুরো প্রক্রিয়াই ঘটে এসএসডির ভেতর। বাটনে চাপ পড়ে দুর্ঘটনাবশত তথ্য মুছে যাওয়া ঠেকাতে সেলফ ডেসট্রাক্ট বাটনটিতে দুই ধাপের স্লাইডিং সুইচ রয়েছে। প্রথম ধাপে সুইচ সরাতেই লাল সতর্কসংকেত দেখা যায়। আর দ্বিতীয় ধাপে আরও বেশি চাপ প্রয়োগ করলে তথ্য মুছে যাওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। একবার প্রক্রিয়া শুরু হলে এসএসডির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও তা থামে না।
টিমগ্রুপ জানিয়েছে, সেলফ ডেসট্রাক্ট বাটনযুক্ত এসএসডিটি সাধারণ ব্যবহারকারী বা ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের জন্য নয়। যাঁরা নিয়মিত গোপন নথি বা শ্রেণিবদ্ধ তথ্য বহন করেন এবং যাঁদের কাজের ক্ষেত্রে তথ্যের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের জন্য এসএসডিটি তৈরি করা হয়েছে।
সেলফ ডেসট্রাক্ট বাটনযুক্ত এসএসডিতে রয়েছে ইউএসবি সি ৩.২ জেন ২ পোর্ট, যার মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ এক হাজার মেগাবাইট গতিতে তথ্য পড়া ও লেখা যায়। সাড়ে তিন ইঞ্চি আকারের এসএসডিটির ওজন মাত্র ৪২ গ্রাম। ফলে সহজেই বহন করা যায়। এসএসডিটির দাম ও বাজারে আসার সম্ভাব্য সময় এখনো ঘোষণা করেনি টিমগ্রুপ।
সূত্র: দ্য ভার্জ