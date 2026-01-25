বাঁকানো পর্দার এই স্মার্টফোনে এআই ক্যামেরা রয়েছে

দেশের বাজারে বাঁকানো পর্দার নতুন স্মার্টফোন এনেছে ইনফিনিক্স। ‘ইনফিনিক্স নোট এজ’ মডেলের ফাইভ–জি প্রযুক্তির ফোনটির পেছনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ১৩ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ক্যামেরাগুলো এআই আরএডব্লিউ প্লাস ও লাইভ ফটো মোড সমর্থন করায় কম আলোয় উন্নত রেজোল্যুশনের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা সম্ভব। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ইনফিনিক্স বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েডনির্ভর এক্সওএস ১৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ফোনটিতে থ্রিডি কার্ভড ১.৫কে আলট্রা এইচডি আই প্রটেকশন–সুবিধা থাকায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭১০০ ফাইভ–জি প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ‘সেলফ-হিলিং’ প্রযুক্তির ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা সম্ভব।
ইউপিএস ৩.০ প্রযুক্তির ফোনটি দুর্বল মোবাইল নেটওয়ার্কেও কাজ করে। এর ফলে ঘরের ভেতরে মোবাইল নেটওয়ার্কে সমস্যা থাকলেও নিরবচ্ছিন্নভাবে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা সম্ভব। ফোনটিতে ডুয়েল স্টোরিও স্পিকার থাকায় গেম খেলা বা ভিডিও দেখার সময় উন্নত মানের শব্দ শোনা যায়।
সবুজ, নীল, কালো ও টাইটানিয়াম রঙের স্মার্টফোনটিতে সংস্করণভেদে ৮ গিগাবাইট র্যামসহ ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ফোনটির দাম ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ৩১ হাজার ৯৯৯ টাকা।