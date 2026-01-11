বাংলাদেশে তৈরি এইচটিসি স্মার্টফোন বাজারে

একসময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেলেও ধীরে ধীরে স্মার্টফোন বাজারে পিছিয়ে পড়ে এইচটিসি ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন। এবার দীর্ঘ বিরতির পর দেশে তৈরি নতুন মডেলের স্মার্টফোন উন্মুক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার বিক্রি কার্যক্রম শুরু করেছে এইচটিসি। অ্যান্ড্রয়েড ১৬ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ‘ওয়াইল্ডফায়ার ই৭ লাইফ’ মডেলের ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশে এইচটিসি ফোনের উৎপাদক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান সেলেক্সট্রা লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬.৭৪ ইঞ্চি এইচডি প্লাস পর্দার ফোনটিতে রয়েছে ইউনিসক টাইগার টি৬১৫ অক্টাকোর প্রসেসর। ওয়াটারড্রপ ও ইনসেল প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্টজ এবং উজ্জ্বলতা ৪৮০ নিটস। ফলে ফোনটিতে সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। ৬ গিগাবাইট র্যাম ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতাও রয়েছে ফোনটিতে।
পাঁচ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ফোনটির পেছনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। ফলে কম আলোতে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। ফোনটি কিনলে সাশ্রয়ী মূল্যে গ্রামীণফোনের বিভিন্ন ইন্টারনেট প্যাকেজ কেনার সুযোগও মিলবে।
ফোনটির বিষয়ে সেলেক্সট্রা লিমিটেডের বিপণন বিভাগের প্রধান মামুন খান জানিয়েছেন, দামের বিচারে এইচটিসি ওয়াইল্ডফায়ার ই৭ লাইফ বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারের সবচেয়ে শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় ফোন। ৫০ মেগাপিক্সেল ক্যামেরাসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিসুবিধা ফোনটিকে অনেক এগিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশে তৈরি ফোনটিতে গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়েছে।