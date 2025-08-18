অ্যাপল ওয়াচে আবার চালু হলো রক্তের অক্সিজেন মাপার সুবিধা

অ্যাপল ওয়াচ ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর এনেছে অ্যাপল। এক বছরের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আবার চালু হলো রক্তের অক্সিজেন মাপার সুবিধা। গত বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নতুনভাবে নকশা করা এই সুবিধা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কোন কোন মডেলে এটি পাওয়া যাবে, সে বিষয়েও বিস্তারিত জানানো হয়েছে।
২০২৪ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ–৯ ও ওয়াচ আলট্রা–২–এ এই সুবিধা ব্যবহার করা যাচ্ছিল না। চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাসিমোর সঙ্গে পেটেন্ট–সংক্রান্ত বিরোধের কারণে অ্যাপলকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তবে সর্বশেষ হালনাগাদে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রযুক্তিটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং এখন তা চালুর অনুমোদন মিলেছে। অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ–৯ ও ওয়াচ আলট্রা–২ মডেলের ব্যবহারকারীরা আইওএস ১৮.৬.১ ও ওয়াচওএস ১১.৬.১ হালনাগাদের পর আবার এই সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। অ্যাপলের তথ্য অনুযায়ী, হালনাগাদ করার পর অ্যাপের সেন্সর ডেটা সংগ্রহ করবে অ্যাপল ওয়াচ। তবে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করবে সংযুক্ত আইফোন। ফলাফল দেখা যাবে হেলথ অ্যাপের ‘রেসপিরেটরি’ বিভাগে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, এভাবে তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থা করে সেন্সর নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে অ্যাপল।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের এক রায়ে বলা হয়, রক্তের অক্সিজেন মাপার প্রযুক্তি নিয়ে মাসিমোর মালিকানাধীন একটি পেটেন্ট লঙ্ঘন করেছে অ্যাপল। এর পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে সুবিধাটি স্থগিত হয়ে যায়। যেসব অ্যাপল ওয়াচ মডেলের অংশ নম্বর ‘এলডব্লিউ/এ’ দিয়ে শেষ, সেগুলো এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে। ফলে ব্যবহারকারীরা সুবিধাটির আইকন দেখতে পেলেও অ্যাপটি খুললে বার্তা দেখা যেত—‘ব্লাড অক্সিজেন অ্যাপ আর পাওয়া যাচ্ছে না।’
মাসিমোর অভিযোগ ছিল, তাদের প্রকৌশলীদের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা নিয়ে অ্যাপল একই ধরনের ব্যবস্থা অ্যাপল ওয়াচে ব্যবহার করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। তবে সিরিজ–৯–এর আগের মডেল কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আমদানি করা অ্যাপল ওয়াচ মডেলগুলো এ সিদ্ধান্তের বাইরে ছিল। ফলে সেসব ব্যবহারকারী সব সময় স্বাভাবিকভাবে ফিচারটি ব্যবহার করে আসছেন।
সূত্র: নিউজ১৮