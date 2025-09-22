শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত এই স্মার্টফোন একবার চার্জে টানা দুই দিন চলে

দেশের বাজারে শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন মডেলের স্মার্টফোন এনেছে শাওমি। ‘শাওমি রেডমি ১৫’ মডেলের স্মার্টফোনটিতে সাত হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকায় একবার পূর্ণ চার্জ করলে টানা দুই দিন ব্যবহার করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ৩৩ ওয়াটের চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জও করা যায় ফোনটি। ফলে ফোনের চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ১৮ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটি কাজে লাগিয়ে পাওয়ার ব্যাংকের আদলে অন্য যন্ত্রাংশও চার্জ করা সম্ভব। ফলে ভ্রমণের সময় ফোনটির মাধ্যমে একাধিক যন্ত্র চার্জ করা যাবে। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে শাওমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫ প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ৬.৯ ইঞ্চি ফুল এইচডি পর্দা রয়েছে। আকারে বড় পর্দাটির রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্টজ হওয়ায় ফোনটিতে সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। আইপি ৬৪ প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটিতে পানি ও ধুলা প্রতিরোধক সুবিধাও রয়েছে। ফলে ভিজলে নষ্ট হয় না, ধুলাও জমে না।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটিতে এআই ফেস লক ও সাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থাকায় দ্রুত লক খোলা যায়। ফোনটির পেছনে এআই প্রযুক্তিনির্ভর দুটি ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। এর ফলে অন্ধকারেও ভালো মানের ছবি তোলা যায়।
ফোনটিতে সংস্করণভেদে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যাম এবং ১২৮ ও ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। শক্তিশালী প্রসেসরের পাশাপাশি দ্রুতগতির র্যাম থাকায় সহজেই একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়। সংস্করণভেদে ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ২০ হাজার ৯৯৯ টাকা। ফোনটির বিষয়ে শাওমি বাংলাদেশের কান্ট্রি জেনারেল ম্যানেজার জিয়াউদ্দীন চৌধুরী বলেন, যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা ও এক চার্জেই দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা চান, তাঁদের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে এই স্মার্টফোন।