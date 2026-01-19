শক্তিশালী ক্যামেরার এই স্মার্টফোনে ফোরকে এইচডিআর মানে ভিডিও করা যায়

বাংলাদেশের বাজারে ‘অপো রেনো১৫ ফাইভজি’ মডেলের নতুন স্মার্টফোন এনেছে অপো বাংলাদেশ। শক্তিশালী ক্যামেরার ফোনটিতে ফোরকে এইচডিআর আলট্রা-স্টেডি ভিডিও ধারণের সুযোগ থাকায় সহজেই উন্নত রেজোল্যুশনের ভিডিও ধারণা করা যায়। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অপো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অপো রেনো১৫ ফাইভজির মূল আকর্ষণ হলো এর ক্যামেরা সিস্টেম, যা মূলত ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এতে রয়েছে ‘গোল্ডেন সেলফি অ্যাঙ্গেল’, যা ১০০ ডিগ্রি ফিল্ড অব ভিউসহ দশমিক ৬এক্স আল্ট্রা-ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে পরিচালিত হওয়ায় ছবিতে থাকা চেহারা নিখুঁভাবে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি সহজেই চারপাশের দৃশ্য বড় পরিসরে ধারণ করা যায়।
ফোনটিতে ‘৩ দশমিক ৫এক্স টেলিফটো ভাইব পোর্ট্রেট’ ও ‘এআই পোর্ট্রেট গ্লো’ সুবিধা থাকায় সহজেই সিনেমাটিক পোর্ট্রেট ধারণের পাশাপাশি চেহারার নিখুঁত ছবি তোলা যায়। ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের পছন্দের মুহূর্তগুলোকেকে নিখুঁতভাবে ক্যামেরাবন্দী করতে পারেন। ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটিতে সংস্করণভেদে ৮ ও ১২ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে। দাম যথাক্রমে ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকা ও ৭৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
অপো বাংলাদেশের অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেমন ইয়াং জানিয়েছেন, ব্যবহারকারীরা যেন প্রতিটি ফ্রেমেই তাদের বিশ্বকে আরও বেশি করে ধারণ করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রেখে অপো রেনো১৫ ফাইভজি মডেলের স্মার্টফোনটির নকশা করা হয়েছে। ফোনটির ধারণ করা বিস্তৃত ভিউ ও উন্নত ক্যামেরা প্রযুক্তি সাধারণ মুহূর্তগুলোকে অর্থপূর্ণ গল্পে রূপান্তর করতে পারে।