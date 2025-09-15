আইফোন এয়ারে একটি ক্যামেরা কীভাবে কাজ করবে

অ্যাপল আইফোন ১৭ সিরিজের সঙ্গে নতুন মডেল আইফোন এয়ার উন্মোচন করে এরই মধ্যে বেশ চমক তৈরি করেছে। এই প্রথম অ্যাপল কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোনে একটি মাত্র পেছনের ক্যামেরা ব্যবহার করছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, এই ক্যামেরা দিয়েই এখন যেকোনো বিষয়ের পোর্ট্রেট মোডে ছবি তোলা সম্ভব। এর আগে অ্যাপল তাদের আইফোন এক্সআর, আইফোন এসই (২০২০/২০২২) এবং আইফোন ১৬ই সিরিজের মতো একক ক্যামেরার মডেল বাজারে এনেছিল। সেগুলোতে ছবি তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। পুরোনো যন্ত্রে পোর্ট্রেট মোডে শুধু মানুষ বা পোষা প্রাণীর মুখের ক্ষেত্রে কাজ করত। সেই সব মডেলের পোর্ট্রেট মোড কোনো বস্তু বা খাবারের ছবি তোলার ক্ষেত্রে কাজ করত না।
আইফোন এয়ারের নতুন ক্যামেরা এই সীমাবদ্ধতা দূর করবে বলে জানা গেছে। নতুন মডেলের ক্যামেরা দিয়ে এখন আপনি একটি কফি কাপ বা এক থালা ফলের ছবি পোর্ট্রেট মোডে তুলতে পারবেন। অ্যাপলের নেক্সট-জেনারেশন পোর্ট্রেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই ফিচার এখন একটি লেন্সযুক্ত ফোনে পাওয়া যাচ্ছে। এর আগে আইফোন ১৫ মডেলে সফটওয়্যারটি সর্বশেষ হালনাগাদ করা হয়েছিল।
আইফোন এয়ারের ক্যামেরাটি আইফোন ১৭ প্রো ফোনের প্রধান সেন্সরের মতোই। এতে একটি বড় সেন্সর রয়েছে। উন্নত প্রসেসিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ২ গুণ অপটিক্যাল জুমের মতো ফিচার মিলবে। অ্যাপলের ভাষ্যে, এটি একটি ডুয়াল ফোকাল লেংথ লেন্সের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। যদিও একাধিক ক্যামেরা না থাকাকে অনেকে সীমাবদ্ধতা মনে করছেন। অ্যাপল জানিয়েছে, এই পোর্ট্রেট ও জুম টুলকে ভালোভাবেই ডিজাইন করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আইফোন এয়ার ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে দোকানে পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে