শক্তিশালী ব্যাটারির এই স্মার্টফোন পাওয়ার ব্যাংক হিসেবেও কাজ করে

দেশের বাজারে ৬ দশমিক ৮ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দার নতুন স্মার্টফোন এনেছে রিয়েলমি। ‘রিয়েলমি সি৮৫’ মডেলের স্মার্টফোনটিতে ৪৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তিসহ সাত হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহারের পাশাপাশি দ্রুত চার্জ করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ১০ ওয়াটের রিভার্স চার্জিং প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্টফোনটি কাজে লাগিয়ে চাইলে পাওয়ার ব্যাংকের আদলে অন্য যন্ত্রাংশও চার্জ করা সম্ভব। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রিয়েলমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫ ফোর–জি প্রসেসরে চলা ফোনটিতে সংস্করণভেদে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যাম এবং ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। শক্তিশালী প্রসেসরের পাশাপাশি দ্রুতগতির র্যাম থাকায় সহজেই একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়। সংস্করণভেদে ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১৮ হাজার ৯৯৯ টাকা এবং ২০ হাজার ৯৯৯ টাকা।
কালো ও নীল রঙে বাজারে আসা ফোনটির পর্দার রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্টজ হওয়ায় উন্নত গ্রাফিকসের গেম খেলার পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। ফোনটির পেছনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। এর ফলে অন্ধকারেও ভালো মানের ছবি তোলা যায়।
আইপি৬৯ প্রো প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটিতে পানি এবং ধুলা প্রতিরোধক সুবিধা থাকায় সর্বোচ্চ ৬০ দিন পর্যন্ত পানির নিচে নিরাপদ থাকে। ফলে পানির নিচে ছবি তোলার পাশাপাশি পানিতে পড়ে গেলেও ফোনটি নষ্ট হয় না।