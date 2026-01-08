সিইএস মেলায় তিন ভাঁজ করা স্মার্টফোন প্রদর্শন করছে স্যামসাং

গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে তিন ভাঁজের স্মার্টফোন ‘গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড’ উন্মুক্ত করে প্রযুক্তিবিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছিল স্যামসাং। বর্তমানে শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার বাজারে সীমিত পরিসরে বিক্রি হওয়ায় তিন ভাঁজ করা স্মার্টফোনটি নিয়ে প্রযুক্তিপ্রেমীদের বেশ আগ্রহ রয়েছে। আর তাই যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে চলা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইলেকট্রনিক পণ্যের মেলা কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক শোতে (সিইএস) ফোনটি গণমাধ্যমের সামনে প্রদর্শন করছে স্যামসাং।
গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড দুই পাশ থেকে ভাঁজ করে গুটিয়ে রাখা যায়, ফলে সহজেই পকেটে রাখা সম্ভব। পুরো ভাঁজ খুলে ছোট আকারের ট্যাবলেট কম্পিউটার হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ফোনটি। ট্যাবলেট কম্পিউটার হিসেবে ফোনটি বেশ পাতলা মনে হলেও ভাঁজ করা অবস্থায় অন্যান্য ফোনের তুলনায় বেশ বড় হয়ে যায়। আর তাই হাতে নিলে দুটি ফোন একসঙ্গে ধরে রাখার মতো অনুভূতি হয়। ফোনটির দাম ও কবে নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়ার বাইরে বিক্রি শুরু হবে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানায়নি স্যামসাং।
বাজার গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাউন্টার পয়েন্টের সহযোগী পরিচালক লিজ লি সিএনএনকে জানিয়েছেন, গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড আসলে একটি ‘কৌশলগত পরীক্ষামূলক পণ্য’। তার মতে, নতুন ধরনের এই নকশা ব্যবহারকারীদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, সেটি যাচাই করাই স্যামসাংয়ের মূল লক্ষ্য। স্যামসাং যেহেতু বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারে অগ্রণী ভূমিকা রাখে, তাই সীমিত বিক্রি হলেও এ ধরনের পণ্য পুরো শিল্পে প্রভাব ফেলতে পারে।
গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ডে রয়েছে ১০ ইঞ্চি পর্দা, যা দুই পাশ থেকে সহজেই ভাঁজ করা যায়। অপর দিকে স্যামসাংয়ের তৈরি পুরোনো মডেলের গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড সেভেনের পর্দা ৮ ইঞ্চি এবং সেটি একবার ভাঁজ হয়। স্যামসাংয়ের তথ্যমতে, নতুন এই ফোন মূলত যাঁরা কাজ ও উৎপাদনশীলতার প্রয়োজনে স্মার্টফোনে বেশি সময় কাটান, তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ডের পর্দা স্প্লিট স্ক্রিনের পাশাপাশি অনেকটা ডেস্কটপ কম্পিউটারের মতো কাজ করে। ফলে অ্যাপগুলো আলাদা উইন্ডোর মতো খোলার পাশাপাশি আকারও পরিবর্তন করা যায়। ব্লুটুথ কি–বোর্ড ও মাউস যুক্ত করলে ফোনটি ছোট আকারের ল্যাপটপের বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব।
সূত্র: সিএনএন