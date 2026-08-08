দেশের বাজারে এল স্যামসাং গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জি স্মার্টফোন

বাংলাদেশের স্মার্টফোন গ্রাহকদের জন্য স্যামসাং আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে নিয়ে এসেছে ‘গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জি।’ সম্প্রতি উন্মোচন করা স্লিম ও স্টাইলিশ এ যন্ত্রটিতে রয়েছে শক্তিশালী স্টোরেজ ও বিল্ট–ইন এআই টুলস। নতুন এই স্মার্টফোন তিনটি রঙে পাওয়া যাচ্ছে, যার দাম শুরু হচ্ছে ৪৮ হাজার ৯৯ টাকায়।
স্যামসাং গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জির পাতলা ও হালকা কাঠামো নিশ্চিত করবে স্বাচ্ছন্দ্যময় ব্যবহারের চমৎকার অভিজ্ঞতা। এর প্রাণবন্ত পর্দা পড়া, স্ট্রিমিং কিংবা দৈনন্দিন ব্রাউজিংয়ে দেবে স্বস্তিদায়ক অনুভূতি। দ্রুতগতির স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর ও পর্যাপ্ত মেমোরির সমন্বয়ে গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জি যন্ত্রটিতে মিলবে ল্যাগমুক্ত ভিডিও কল ও দুর্দান্ত গেম খেলার অনুভূতি।
স্মার্টফোনটিতে রয়েছে ১২৮ গিগাবাইট ইন্টারনাল স্টোরেজ। আর যাঁদের বাড়তি জায়গা প্রয়োজন, তাঁরা মাইক্রোএসডি কার্ডের মাধ্যমে স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন ২ টেরাবাইট পর্যন্ত। ফলে সব ছবি, ভিডিও ও দরকারি ফাইল অনায়াসে সংরক্ষণ করা যাবে।
এ ছাড়া দৈনন্দিন কাজকে আরও সহজ করতে গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জিতে রয়েছে ‘অসাম ইন্টেলিজেন্স’–এর বিভিন্ন টুলস ও গুগল জেমিনাই। শুধু দ্রুত অনুসন্ধানই নয়, ঝটপট ছবি এডিট ও তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য যন্ত্রটিতে যুক্ত করা হয়েছে স্মার্ট এআই টুলের এক পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ।
গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জিতে স্যামসাং দিচ্ছে ৬ জেনারেশন পর্যন্ত অপারেটিং সিস্টেম (ওএস) হালনাগাদ এবং ছয় বছরের নিরাপত্তা হালনাগাদের নিশ্চয়তা; সঙ্গে স্যামসাংয়ের শক্তিশালী বিল্ট–ইন ‘নক্স সিকিউরিটি’ তো থাকছেই। ফলে ফোনটি দীর্ঘ মেয়াদে যেমন থাকবে দ্রুতগতির ও আপডেটেড, তেমনি সুরক্ষার দিক থেকেও থাকবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।
কালো, হালকা সবুজ ও হালকা গোলাপি—এই তিন রঙে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ২৭ ৫জি এখন সারা দেশে স্যামসাংয়ের সব অনুমোদিত শাখা ও পার্টনারদের খুচরা বিক্রির দোকানগুলোয় পাওয়া যাচ্ছে।