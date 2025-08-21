মেটার হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাসে কী সুবিধা পাওয়া যাবে, কবে আসবে

‘হাইপারনোভা’ নামের নতুন স্মার্টগ্লাস আনতে যাচ্ছে মেটা। ডিসপ্লেযুক্ত স্মার্টগ্লাসটি সেপ্টেম্বর মাসেই উন্মোচন করতে পারে প্রতিষ্ঠানটি। আর তাই স্মার্টগ্লাসটি নিয়ে প্রযুক্তিপ্রেমীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাস পূর্ণাঙ্গ অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) হেডসেট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সাধারণ স্মার্টগ্লাস ও উন্নত এআর যন্ত্রের মাঝামাঝি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে হাইপারনোভাকে।
হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাসের ডান পাশের লেন্সে ছোট একটি ডিসপ্লে রয়েছে, যেখানে নোটিফিকেশনসহ বিভিন্ন অ্যাপের তথ্য ও সতর্কবার্তা দেখা যাবে। ফলে স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে আসবে। স্মার্টগ্লাসটির সঙ্গে মেটার তৈরি নিউরাল রিস্টব্যান্ডও ব্যবহার করা যাবে। নিউরাল রিস্টব্যান্ড ব্যবহারকারীর কবজির স্নায়বিক সংকেত শনাক্ত করতে পারে। ফলে আলাদা বোতাম বা টাচপ্যাড ছাড়াই হাতের সূক্ষ্ম নড়াচড়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে স্মার্টগ্লাসটি।
হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাস সরাসরি অ্যাপলের ভিশন প্রো হেডসেটের প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও যারা দৈনন্দিন জীবনে দ্রুত নোটিফিকেশন দেখার পাশাপাশি নেভিগেশন টুল ব্যবহার করেন, তাঁদের কাছে জনপ্রিয়তা পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে রে-বেনের সঙ্গে যৌথভাবে স্মার্টগ্লাস বাজারে এনেছিল মেটা। ছবি ও ভিডিও ধারণ এবং অডিও শোনার সুযোগ থাকলেও স্মার্টগ্লাসটি মূলত লাইফস্টাইল পণ্য হিসেবেই পরিচিত। হাইপারনোভা সেই ধারণাকে বদলে দেবে।
শুরুর দিকে ধারণা করা হয়েছিল, হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাসের দাম হতে পারে ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৪০০ ডলারের মধ্যে। তবে মেটা শেষ পর্যন্ত খরচ কমাতে সক্ষম হয়েছে। আর তাই হাইপারনোভা স্মার্টগ্লাসের দাম ৮০০ ডলারের মধ্যে হতে পারে।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে