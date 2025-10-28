স্মার্টফোনের পাশাপাশি ল্যাপটপও চার্জ করতে পারে এই পাওয়ার ব্যাংক

দেশের বাজারে রেসি ব্র্যান্ডের শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন মডেলের পাওয়ার ব্যাংক এনেছে টেকটাইম। আরপিবি-পি৭২ মডেলের পাওয়ার ব্যাংকটিতে ২০ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ক্ষমতার ব্যাটারি থাকায় স্মার্টফোনের পাশাপাশি ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট কম্পিউটারও চার্জ করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ৬৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জও করা সম্ভব। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকটাইম।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পাওয়ার ব্যাংকটিতে ৭০ সেন্টিমিটার রিট্র্যাকটেবল টাইপ-সি কেব্ল থাকায় একসঙ্গে একাধিক যন্ত্র চার্জ করা যায়। ভোল্টেজ প্রোটেকশনের মতো নিরাপত্তা সুবিধা থাকায় পাওয়ার ব্যাংকটির মাধ্যমে নিরাপদে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট কম্পিউটার চার্জ করা সম্ভব।
টেকটাইমের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিব আরাফাত জানান, বর্তমানে মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত পাওয়ার ব্যাংকের চাহিদা বেড়েছে। রেসির নতুন মডেলের পাওয়ার ব্যাংকটি প্রতিযোগী ব্র্যান্ডগুলোর তুলনায় উচ্চতর গতির চার্জিং–সুবিধা নিশ্চিত করে।
দেশের বাজারে রেসি ব্র্যান্ডের আরও দুটি মডেলের পাওয়ার ব্যাংক পাওয়া যাচ্ছে। আরপিবি-পি৪৮ ও আরপিবি-পি৬৭ মডেলের পাওয়ার ব্যাংকে ১০ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার আওয়ার ক্ষমতার ব্যাটারিসহ ২২.৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং–সুবিধা রয়েছে। পাওয়ার ব্যাংকগুলোর দাম যথাক্রমে ৬ হাজার ৪৯৫ টাকা, ২ হাজার ১৯০ টাকা ও ১ হাজার ৯৯৫ টাকা। রেসিবিডিডটকম ওয়েবসাইট থেকে বিশেষ ছাড়ে কেনা যাবে পাওয়ার ব্যাংকগুলো।