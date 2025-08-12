কোপাইলট চ্যাটবটযুক্ত নতুন ল্যাপটপ বাজারে

দেশের বাজারে মাইক্রোসফটের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ‘কোপাইলট’ চ্যাটবটযুক্ত নতুন ল্যাপটপ এনেছে আসুস বাংলাদেশ। ‘ভিভোবুক এস১৪’ মডেলের ল্যাপটপটির কি-বোর্ডে কোপাইলট ব্যবহারের জন্য আলাদা ‘কি’ থাকায় সহজেই কোপাইলট চ্যাটবট চালু করে তথ্য বিশ্লেষণ, প্রকল্প পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন কাজ করা যায়। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে আসুস বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইন্টেল কোর আলট্রা ৫ ও আলট্রা ৭ (সিরিজ ২) প্রসেসরে চলা ল্যাপটপটিতে ১৬ গিগাবাইট র্যাম ও ১ টেরাবাইটের ধারণক্ষমতা রয়েছে। ফলে সহজেই দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি ভিডিও সম্পাদনা ও কনটেন্ট তৈরি করা যায়। ল্যাপটপটি একবার চার্জে টানা ২০ ঘণ্টা চলতে পারে এবং মাত্র ৪৯ মিনিটে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হয়। ফলে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
১৪ ইঞ্চি পর্দার ল্যাপটপটির রিফ্রেশ রেট ৬০ হার্টজ। ডলবি অ্যাটমস স্পিকারযুক্ত ল্যাপটপটিতে বিল্ট-ইন ক্যামেরা শাটার রয়েছে। ফলে কাজ শেষে সহজেই ক্যামেরার শাটার বন্ধ করা যায়। ল্যাপটপটিতে দুটি ইউএসবি টাইপ-এ পোর্ট, দুটি ইউএসবি টাইপ-সি পোর্টসহ এইচডিএমআই পোর্ট এবং ৩ দশমিক ৫ মিমি অডিও জ্যাক রয়েছে।
উইন্ডোজ ১১ হোম অপারেটিং সিস্টেমে চলা ল্যাপটপটিতে আসুস এআই নয়েজ ক্যানসেলিং প্রযুক্তি থাকায় অনলাইন বৈঠক বা ভিডিও কল স্বচ্ছন্দে করা যায়। দুটি সংস্করণে বাজারে আসা ল্যাপটপটির দাম যথাক্রমে ১ লাখ ১৮ হাজার টাকা এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।