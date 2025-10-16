এআই ক্যামেরা ও শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন তিন ফাইভ-জি স্মার্টফোন বাজারে

দেশের বাজারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর নতুন তিন ফাইভ-জি স্মার্টফোন এনেছে রিয়েলমি। রিয়েলমি ১৫ সিরিজের আওতায় বাজারে আসা ‘রিয়েলমি ১৫ ফাইভ–জি’, ‘রিয়েলমি ১৫ প্রো ফাইভ–জি’ ও ‘রিয়েলমি ১৫টি ফাইভ–জি’ মডেলের ফোনগুলোতে সাত হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। শুধু তা–ই নয়, ফোনগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর ক্যামেরা থাকায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালো মানের ছবি তোলা যায়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রিয়েলমি বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৬ দশমিক ৭৭ ইঞ্চি থেকে ৬ দশমিক ৮ ইঞ্চি পর্দার ফোনগুলোর রিফ্রেশ রেট ১৪৪ হার্টজ। ফলে বড় পর্দায় উন্নত রেজল্যুশনের ছবি ও ভিডিও দেখার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্যে গেম খেলা যায়। প্রতিটি মডেলেই শক্তিশালী প্রসেসরের পাশাপাশি দ্রুতগতির র্যাম থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায়।
শক্তিশালী ব্যাটারির পাশাপাশি মডেলভেদে ৬০ থেকে ৮০ ওয়াটের সুপার ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায় ফোনগুলো। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ২৫৬ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনগুলোতে মডেলভেদে ৮ ও ১২ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে। ফোনগুলোতে আইপি৬৯ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স সুবিধা থাকায় বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয় না। এমনকি ধুলাও জমে না।
শক্তিশালী কুলিং প্রযুক্তি থাকায় দীর্ঘ সময় গেম বা ভিডিও চালু থাকলেও ব্যাটারি বেশি গরম হয় না ফোনগুলোর। ফলে দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাবে। রিয়েলমি ১৫টি ফাইভ–জি, রিয়েলমি ১৫ ফাইভ–জি ও রিয়েলমি ১৫ প্রো ফাইভ–জি মডেলের ফোনগুলোর দাম ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৩২ হাজার ৯৯৯ টাকা, ৪৪ হাজার ৯৯৯ টাকা ও ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।