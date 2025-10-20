১১ ইঞ্চি পর্দার নতুন ট্যাবলেট কম্পিউটার বাজারে

দেশের বাজারে ‘ব্ল্যাক শার্ক প্যাড ৭’ মডেলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কম্পিউটার এনেছে টেকটাইম। শাওমির সহ–ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত ব্ল্যাক শার্কের তৈরি ১১ ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটির রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকটাইম।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড ১৫ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে মিডিয়াটেক হেলিও জি৮৮ প্রসেসরসহ সংস্করণভেদে ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যাম রয়েছে। ট্যাবলেট কম্পিউটারটির ধারণক্ষমতা ১২৮ গিগাবাইট, যা মাইক্রো এসডি কার্ডের মাধ্যমে ১ টেরাবাইট পর্যন্ত বাড়ানো যায়।
৭ হাজার ৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। ফলে ব্যাটারির চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ডলবি অ্যাটমস সাউন্ডযুক্ত ট্যাবলেট কম্পিউটারটি ওয়াই–ফাই এবং ফোর–জি প্রযুক্তি সমর্থন করে। দাম ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।