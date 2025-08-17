পড়ে গেলে ভাঙে না, পানিতেও নষ্ট হয় না এই স্মার্টফোন

অসতর্কতার কারণে হাত থেকে পড়ে গেলে ফোনের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি পর্দায় ফাটল ধরে বা দাগ পড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে ফোন ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে মিলিটারি-গ্রেড শক রেজিস্ট্যান্স সুবিধার নতুন স্মার্টফোন দেশের বাজারে এনেছে অপো বাংলাদেশ। ‘অপো এ৫’ মডেলের ফোনটিতে আইপি৬৫ ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স সুবিধা থাকায় বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয় না। এমনকি ধুলাও জমে না। আজ রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অপো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ছয় হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি সুবিধার ফোনটিতে ৪৫ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় ৩৬ মিনিটে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করা যায়। ফলে দীর্ঘ সময় গেম খেলার পাশাপাশি ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
৬ গিগাবাইট র্যাম ও ১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটির পেছনে ৫০ ও ২ মেগাপিক্সেলের এআই ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনেও রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের এআই ক্যামেরা। ছবি সম্পাদনের জন্য একাধিক এআই সুবিধা থাকায় ছবিতে থাকা অবাঞ্ছিত অংশ সহজেই মুছে ফেলা যায় ফোনটিতে।
ফোনটিতে আলট্রা ব্রাইট ১ হাজার নিট ডিসপ্লে সুবিধা থাকায় রোদেও পর্দায় থাকা লেখা ঠিকমতো পড়া যায়। সাদা ও সবুজ রঙে বাজারে আসা ফোনটির দাম ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৯৯০ টাকা।