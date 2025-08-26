এআই প্রযুক্তিনির্ভর এইচডি ক্যামেরা আছে এই ল্যাপটপে

দেশের বাজারে ‘মেগাবুক কে১৫এস এএমডি’ মডেলের নতুন ল্যাপটপ এনেছে টেকনো। ১৫.৬ ইঞ্চি অ্যান্টি–গ্লেয়ার এফএইচডি পর্দার ল্যাপটপটিতে এএমডি রাইজেন৫ ৭৪৩০ইউ প্রসেসরসহ এএমডি রেডিয়ন গ্রাফিকস কার্ড থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করার পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে গ্রাফিকসের কাজ করা যায়। ল্যাপটপটির দাম ৫৩ হাজার ৫০০ টাকা (ভ্যাট ছাড়া)। গতকাল সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টেকনো।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মেগাবুক কে১৫এস এএমডি মডেলের ল্যাপটপটির ধারণক্ষমতা ৫১২ গিগাবাইট। ১৬ গিগাবাইট ডিডিআর৪ র্যামযুক্ত ল্যাপটপটিতে সর্বোচ্চ ৩২ গিগাবাইট র্যাম ব্যবহার করা যায়। ল্যাপটপটির পর্দার উজ্জ্বলতা ৩০০ নিটস এবং রেজল্যুশন ১৯২০ বাই ১০৮০ হওয়ায় সহজেই উন্নত মানের ছবি ও ভিডিও দেখা সম্ভব। ৭০ ওয়াট ব্যাটারিযুক্ত ল্যাপটপটিতে ৬৫ ওয়াটের জিএএন সুপার–ফাস্ট চার্জার থাকায় দ্রুত চার্জও করা যায়। ফলে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
সংগীতপ্রেমী ও কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য ল্যাপটপটিতে রয়েছে টেকনো ভিওসি সাউন্ড সিস্টেম। এআই প্রযুক্তিনির্ভর এইচডি ক্যামেরা ও দুটি মাইক্রোফোনসহ নয়েজ রিডাকশন–সুবিধা থাকায় ল্যাপটপটির মাধ্যমে সহজেই ভিডিও সম্মেলন করা যায়। উন্নত কুলিং সিস্টেম থাকায় দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও গরম হয় না ল্যাপটপটি।
৮১০এইচ মিলিটারি গ্রেড সনদযুক্ত ল্যাপটপটিতে ৯টি পোর্ট রয়েছে। ফলে ইউএসবি ডকিং স্টেশন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়ার বাটনযুক্ত ল্যাপটপটিতে নিউমেরিক কিপ্যাডে চার স্তরের ব্যাকলাইট–সুবিধাও রয়েছে।