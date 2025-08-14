শক্তিশালী ব্যাটারির এই ট্যাবলেট কম্পিউটার দ্রুত চার্জ করা যায়

দেশের বাজারে ‘অনার প্যাড এক্স৭’ মডেলের নতুন অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট কম্পিউটার এনেছে অনার বাংলাদেশ। আকারে ছোট ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে ৭ হাজার ২০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি থাকায় একবার চার্জে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ১৮ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিংসহ রিভার্সচার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করার পাশাপাশি ট্যাবলেট কম্পিউটারটিকে পাওয়ার ব্যাংক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ফলে চাইলেই ট্যাবলেট কম্পিউটারটির মাধ্যমে অন্য যন্ত্রাংশ চার্জ করা সম্ভব। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এ তথ্য জানিয়েছে অনার বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ৮ দশমিক ৭ ইঞ্চি পর্দার ট্যাবলেট কম্পিউটারটির রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্টজ হওয়ায় সহজেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। স্ন্যাপড্রাগন ৬৮০ প্রসেসরে চলা ট্যাবলেট কম্পিউটারটিতে ব্যবহারকারীদের চোখের ওপর চাপ কমাতে একাধিক বিল্টইন সুবিধা রয়েছে, ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও চোখের ক্ষতি হয় না।
ট্যাবলেট কম্পিউটারটির পেছনে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। এর ফলে ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের পাশাপাশি সহজেই বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরি করা যায়। ট্যাবলেট কম্পিউটারটির দাম ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।