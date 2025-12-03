শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত এই স্মার্টফোন পানি ও চা-কফি পড়লেও নষ্ট হয় না

দেশের বাজারে শক্তিশালী ব্যাটারিযুক্ত নতুন মডেলের স্মার্টফোন আনার ঘোষণা দিয়েছে অপো। ‘অপো এ৬’ মডেলের স্মার্টফোনটিতে সাত হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকায় একবার পূর্ণ চার্জ করলে টানা প্রায় ৩০ ঘণ্টা ইউটিউবে ভিডিও দেখা বা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে ভয়েস কল করা যায়। আইপি ৬৯ প্রযুক্তিনির্ভর ফোনটিতে পানিরোধী ব্রেথেবল মেমব্রেনসহ বিশেষ সিল রয়েছে, ফলে পানি বা চা-কফি পড়লেও নষ্ট হয় না। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে অপো বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রিভার্স চার্জিং প্রযুক্তির ফোনটিতে আকারে বড় ভ্যাপর চেম্বার থাকায় দ্রুত তাপ নিঃসরণ হয়, ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও গরম হয় না। এআই স্মার্ট নেটওয়ার্ক সিলেকশন প্রযুক্তি থাকায় দুর্বল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দে কথা বলা ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় ফোনটিতে।
ফোনটির পেছনে এআই প্রযুক্তিনির্ভর ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা রয়েছে। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। এর ফলে অন্ধকারেও ভালো মানের ছবি তোলা যায়। এআই ইরেজার সুবিধা থাকায় দ্রুত ছবিতে থাকা অবাঞ্ছিত বস্তুও মুছে ফেলার সুযোগ মিলবে ফোনটিতে।
১২৮ গিগাবাইট ধারণক্ষমতার ফোনটি ১০ ডিসেম্বর থেকে দুটি সংস্করণে বাজারে পাওয়া যাবে। ৬ ও ৮ গিগাবাইট র্যামযুক্ত ফোনটির দাম যথাক্রমে ২৪ হাজার ৯৯০ টাকা ও ২৬ হাজার ৯৯০ টাকা। ফোনটি কেনার জন্য অগ্রিম ফরমাশ দিলে লটারির মাধ্যমে বিভিন্ন উপহার পাওয়া যাবে।