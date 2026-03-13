ঈদের কেনাকাটায় ৩০ হাজার টাকার মধ্যে ১০ স্মার্টফোন

ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। পছন্দের পোশাকের পাশাপাশি ঈদে নতুন মডেলের স্মার্টফোন কেনেন অনেকে। কেউ আবার প্রিয়জনকে ঈদ উপহার দিতে বেছে নেন স্মার্টফোন। ঈদের বাজারে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে অ্যামোলেড পর্দা, শক্তিশালী প্রসেসর এবং দ্রুতগতির চার্জিং সুবিধার ফোনগুলোর তথ্য জেনে নেওয়া যাক।
১. ভিভো ওয়াই২১ডি
৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারিযুক্ত ফোনটিতে ৪৪ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ফোনটিতে থাকা ৬.৬৮ ইঞ্চি এইচডি প্লাস আইপিএস এলসিডি পর্দার রিফ্রেশ রেট ৯০ হার্ডজ এবং উজ্জ্বলতা ১ হাজার নিটস। ফলে সহজেই উন্নত রেজোল্যুশন ও গ্রাফিকসের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। ইউনিসক প্রসেসরে চলা ফোনটির পেছনে ৫০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং সামনে ৫ মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা রয়েছে। দাম ২০ হাজার ২৫০ টাকা।
২. ইনফিনিক্স হট ৬০ প্রো
কম বাজেটে প্রিমিয়াম ১.৫কে রেজোল্যুশন এবং ১৪৪ হার্ডজ অ্যামোলেড পর্দা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় ফোনটিতে। হেলিও প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ৪৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। দাম ২০ হাজার ৪৫০ টাকা।
৩. রিয়েলমি সি৮৫ প্রো
মিলিটারিগ্রেড সুরক্ষা এবং আইপি৬৯ প্রো রেটিং সুবিধার ফোনটি অত্যন্ত টেকসই বা মজবুতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ফোনটিতে থাকা ৬.৮ ইঞ্চির এফএইচডি প্লাস পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্ডজ হওয়ায় সহজেই উন্নত রেজোল্যুশন ও গ্রাফিকসের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। দাম ২১ হাজার ৫৫০ টাকা।
৪. অনার এক্স৭ডি
ফোনটিতে ৮ গিগাবাইট র্যামের পাশাপাশি ৫১২ গিগাবাইট ধারণক্ষমতা রয়েছে। ১২০ হার্ডজ রিফ্রেশ রেটসুবিধার ৬.৭৭ ইঞ্চি পর্দাযুক্ত ফোনটিতে স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর থাকায় দ্রুত বিভিন্ন কাজ করা যায়। ১০৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরাযুক্ত ফোনটিতে ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারির পাশাপাশি ৩৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধাও রয়েছে, ফলে চার্জ নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। অ্যান্ড্রয়েড ১৫ অপারেটিং সিস্টেমে চলা ফোনটি আইপি ৬৫ রেটিং সমর্থন করায় ধুলাবালু বা পানির ঝাপটায় নষ্ট হয় না। দাম ২১ হাজার ৯৯৯ টাকা
৫.অপো এ৬
৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারিযুক্ত ফোনটিতে ১২০ হার্ডজ রিফ্রেশ রেট সুবিধার ৬.৭৫ ইঞ্চি পর্দা রয়েছে। স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫ প্রসেসর থাকায় একসঙ্গে একাধিক কাজ দ্রুত করা যায় ফোনটিতে। আইপি৬৯ রেটিং সমর্থন করা ফোনটি ধুলাবালু ও পানির ঝাপটায় নষ্ট হয় না। দাম ২২ হাজার ৯৫০ টাকা।
৬. স্যামসাং গ্যালাক্সি এ১৭ ফাইভজি
৬.৭ ইঞ্চির সুপার অ্যামোলেড পর্দার ফোনটিতে এক্সিনস প্রসেসর থাকায় দ্রুত বিভিন্ন কাজ করা যায়। ৫০ মেগাপিক্সেলের ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরাযুক্ত ফোনটিতে ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারির পাশাপাশি ২৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা রয়েছে, ফলে চার্জ শেষ হলেও দ্রুত চার্জ করা যায়। দাম ২৫ হাজার ৯৫০ টাকা।
৭. মটোরোলা মটো জি৯৬
স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসরে চলা ফোনটিতে ১৪৪ হার্ডজ রিফ্রেশ রেটসুবিধার ৬.৬৭ ইঞ্চি পর্দা থাকায় উন্নত রেজোল্যুশনের গেম খেলার পাশাপাশি ভিডিও দেখা যায়। ফোনটির পেছনে ৫০ ও ৮ মেগাপিক্সেলের ডুয়াল ক্যামেরা রয়েছে, ফলে সহজেই ওআইএস এবং ৪কে ভিডিও ধারণ করা যায়। সেলফি তোলার জন্য ফোনটির সামনে রয়েছে ৩২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। দাম ২৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
৮. টেকনো পোভা স্লিম
টেকনো পোভা স্লিম ফোনটিতে রয়েছে ৪ হাজার ৫০০ নিটস উজ্জ্বলতার অ্যামোলেড পর্দা। ডাইমেনসিটি প্রসেসরে চলা ফোনটিতে অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ৪৫ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা রয়েছে, ফলে সহজেই দীর্ঘ সময় ব্যবহার করা যায়। দাম ২৮ হাজার ৮০০ টাকা।
৯. ইনফিনিক্স নোট ৫০ প্রো
হেলিও প্রসেসরে চলা ইনফিনিক্সের এই ফোনে রয়েছে ১৪৪ হার্ডজ রিফ্রেশ রেটযুক্ত এফএইচডি প্লাস অ্যামোলেড পর্দা। ৯০ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় অল্প সময়ে পূর্ণ চার্জ করা যায় ফোনটি। ফলে চার্জ শেষ হওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। ৩২ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরাযুক্ত ফোনটিতে ইন-ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরও রয়েছে। দাম ২৯ হাজার ৩৫০ টাকা।
১০. রেডমি নোট ১৫
ফোনটিতে থাকা ৬.৭৭ ইঞ্চির অ্যামোলেড পর্দার রিফ্রেশ রেট ১২০ হার্ডজ এবং উজ্জ্বলতা ৩ হাজার ২০০ নিটস। ফলে সহজেই উন্নত রেজোল্যুশন ও গ্রাফিকসের ছবি ও ভিডিও দেখা যায়। হেলিও প্রসেসরে চলা ফোনটির পেছনে ১০৮ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং সামনে ২০ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা রয়েছে। ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিযুক্ত ফোনটিতে ৩৩ ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সুবিধা থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। দাম ২৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।