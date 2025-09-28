দ্রুত চার্জ করা যায় এই স্মার্টফোন, ব্যাটারিও বেশি গরম হয় না

দেশের বাজারে দ্রুত চার্জ হতে সক্ষম নতুন স্মার্টফোন আনছে অপো বাংলাদেশ। ‘অপো এ৬ প্রো’ মডেলের ফোনটিতে ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারিসহ ৮০ ওয়াটের সুপারভুক ফ্ল্যাশ চার্জিং প্রযুক্তি থাকায় দ্রুত চার্জ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, ফোনটিতে শক্তিশালী কুলিং প্রযুক্তি থাকায় দীর্ঘ সময় গেম বা ভিডিও চালু থাকলেও ব্যাটারি বেশি গরম হয় না। গতকাল শনিবার রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানিয়েছে অপো বাংলাদেশ।
অনুষ্ঠানে অপো বাংলাদেশের অথরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং জানান, এ৬ প্রো মডেলের ফোনটিতে সর্বাধুনিক কুলিং প্রযুক্তি ও আলট্রা-ডিউরেবল ব্যাটারি লাইফ ও রিভার্স চার্জিং সুবিধা রয়েছে। ফলে এটিকে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য ফোন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাজারে পাওয়া যাবে ফোনটি।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ৬ দশমিক ৫৭ ইঞ্চি অ্যামোলেড পর্দার ফোনটির ব্যাটারি ৫ বছরের বেশি সময় ভালোভাবে ব্যবহার করা যাবে। ফোনটির পেছনে রয়েছে ৫০ ও ২ মেগাপিক্সেলের ২টি ক্যামেরা। সেলফি তোলার জন্য সামনে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা। শুধু তা-ই নয় আন্ডারওয়াটার ফটোগ্রাফি, পোর্ট্রেট মোড ও লাইভ ফটো অপশ–সুবিধা থাকায় ফোনটি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভালো মানের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা যাবে।
অপো এ৬ প্রো মডেলের ফোনটিতে আকারে বড় ভিসি ভেপর চেম্বার ও এক্সপান্ডেড গ্রাফাইট লেয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করলেও ফোনটির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি পায় না। গেমারদের জন্য এআই গেম অ্যান্টেনা প্রযুক্তি ও এআই গেম ব্যাটল অ্যাকসিলারেশন সুবিধাও রয়েছে ফোনটিতে। আগামী মঙ্গলবার বাজারে এলেও অনুষ্ঠানে ফোনটির দাম সম্পর্কে কোনো তথ্য জানায়নি অপো বাংলাদেশ।