আইফোনের লক স্ক্রিনের স্বচ্ছতা কমছে
এল আইওএস ২৬.২, লক স্ক্রিনে লিকুইড গ্লাসের স্বচ্ছতা কমছে

আহসান হাবীব

আইওএস ২৬.২ সংস্করণে লিকুইড গ্লাস নকশার স্বচ্ছতা আরও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এনেছে অ্যাপল। নতুন এ হালনাগাদে ব্যবহারকারীরা লক স্ক্রিনে থাকা ঘড়ির স্বচ্ছতা আলাদাভাবে সমন্বয় করতে পারবেন। এতে প্রয়োজন অনুযায়ী ঘড়ির লেখা আরও স্পষ্ট করে দেখার সুযোগ মিলবে।

এর আগে আইওএস ২৬.১ সংস্করণে পুরো অপারেটিং সিস্টেমজুড়ে লিকুইড গ্লাস উপাদানের স্বচ্ছতা কমাতে একটি স্লাইডার যুক্ত করে অ্যাপল। অতিরিক্ত স্বচ্ছতার কারণে আইফোনসহ বিভিন্ন অ্যাপল যন্ত্রে লেখা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পড়তে অসুবিধা হচ্ছে—এমন ব্যবহারকারী অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই সেই পরিবর্তন আনা হয়।

আইওএস ২৬–এর মাধ্যমে অ্যাপল প্রথমবারের মতো নতুন ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ‘লিকুইড গ্লাস’ চালু করে। এই নকশায় বাটন, স্লাইডার ও নোটিফিকেশনের মতো বিভিন্ন ইন্টারফেস উপাদান আধা স্বচ্ছ করা হয়। পাশাপাশি এগুলোকে কাচের মতো দৃশ্যমান করা হয়। ফলে এটি আগের নকশা থেকে আলাদা একটি দেখার অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

অ্যাপলের তথ্য অনুযায়ী, এই নকশা আনা হয় অপারেটিং সিস্টেমকে আরও আধুনিক করতে এবং ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইভিত্তিক স্মার্ট গ্লাসের মতো নতুন ধরনের যন্ত্রের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তবে ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া ছিল মিশ্র। অনেকেই জানান, অতিরিক্ত স্বচ্ছতার কারণে নোটিফিকেশন পড়া কিংবা অ্যাপল মিউজিকে গানের শিল্পীর নাম দেখার মতো সাধারণ কাজেও অসুবিধা হচ্ছিল।

এই পটভূমিতেই আইওএস ২৬.১–এ লিকুইড গ্লাসের স্বচ্ছতা কমিয়ে অপেক্ষাকৃত ‘ফ্রস্টেড’ বা ঘোলাটে লুক ফিরিয়ে আনার অপশন যুক্ত করে অ্যাপল। আইওএস ২৬.২–এ লক স্ক্রিনের ঘড়ির জন্য আলাদা ‘গ্লাসিনেস’ স্লাইডার যুক্ত হওয়াও সেই ধারাবাহিকতার অংশ। তবে এবার পুরো সিস্টেমে একযোগে পরিবর্তন না এনে নির্দিষ্ট একটি উপাদানে কাস্টমাইজেশনের সুযোগ রাখা হয়েছে।

প্রযুক্তিবিশ্লেষকদের মতে, ধারাবাহিক এসব পরিবর্তনের ফলে বোঝা যাচ্ছে লিকুইড গ্লাস নকশাকে অ্যাপল এখনো পুরোপুরি চূড়ান্ত রূপ হিসেবে দেখছে না। পরিবর্তনের সময়টিও তাৎপর্যপূর্ণ। চলতি মাসের শুরুতে অ্যাপল নিশ্চিত করে, লিকুইড গ্লাস নকশার পেছনে থাকা শীর্ষ ডিজাইন নির্বাহী অ্যালান ডাই প্রতিষ্ঠানটি ছেড়ে মেটায় যোগ দিয়েছেন। যদিও অ্যাপলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি। তাঁর স্থানে দায়িত্ব পেয়েছেন অ্যাপলের দীর্ঘদিনের ডিজাইনার স্টিফেন লেমে। অ্যালান ডাইয়ের তুলনায় স্টিফেন লেমের অভিজ্ঞতা মূলত ইন্টারফেস ও ইন্টারঅ্যাকশন ডিজাইনকেন্দ্রিক। অনেকের মতে, ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে লিকুইড গ্লাস নকশায় যে প্রশ্ন উঠেছে, তা সমাধানে এই দক্ষতাই এখন বেশি প্রয়োজন।

লিকুইড গ্লাসের পরিবর্তনের পাশাপাশি আইওএস ২৬.২ সংস্করণে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি নতুন ফিচার। ব্যবহারকারীরা এখন পরিচিত তালিকায় না থাকা ব্যক্তির সঙ্গে এয়ারড্রপ কোড তৈরি করে ফাইল বা ছবি শেয়ার করতে পারবেন। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ দিনের জন্য ‘পরিচিত’ এয়ারড্রপ কন্টাক্ট হিসেবে যুক্ত থাকবেন। কর্মক্ষেত্র বা স্বল্পমেয়াদি যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সুবিধা কার্যকর হতে পারে। এ ছাড়া রিমাইন্ডারস অ্যাপে অ্যালার্ম ব্যবহারের সুবিধা যোগ হয়েছে। অ্যাপল নিউজে যুক্ত হয়েছে ‘ফলোয়িং’ ট্যাব এবং নেভিগেশনে আনা হয়েছে কিছু পরিবর্তন। অ্যাপল মিউজিকে যুক্ত হয়েছে অফলাইন লিরিকস সুবিধা। পডকাস্টস অ্যাপে এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাপ্টার, ‘পডকাস্ট মেনশন’ ফিচারসহ আরও কিছু নতুন সংযোজন। অন্যদিকে অ্যাপল ওয়াচ ব্যবহারকারীরা এখন ঘুমের মান ও নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণের ভিত্তিতে একটি ‘স্লিপ স্কোর’ দেখতে পারবেন, যা ঘুমের সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

এ ছাড়া শুক্রবার অ্যাপল আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক, অ্যাপল টিভি, অ্যাপল ওয়াচসহ তাদের প্রধান পণ্যগুলোর জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা আপডেট প্রকাশ করেছে। সক্রিয় হ্যাকিং অভিযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন নিরাপত্তা দুর্বলতা বন্ধ করতেই এসব আপডেট আনা হয়েছে।

সূত্র: টেকক্রাঞ্চ

