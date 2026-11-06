আইফোনের পাশাপাশি নতুন মডেলের স্মার্টফোনে আগ্রহ ক্রেতাদের

গত এক মাসে অ্যাপলের নতুন মডেলের আইফোনের পাশাপাশি স্যামসাং, ভিভো, শাওমি, টেকনো ও অনারসহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নতুন ফোন বাজারে আসায় ক্রেতাদের আগ্রহ বেড়েছে। বর্তমানে আইফোন ১৮ প্রো ও আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্সের পাশাপাশি ভাঁজ করা আইফোন ডুও পাওয়া যাচ্ছে বাজারে। ফলে একদিকে নতুন আইফোন নিয়ে আগ্রহ, অন্যদিকে তুলনামূলক কম দামে ভালো ফোন কেনার সুযোগ—দুই মিলিয়ে ক্রেতা বেড়েছে মোবাইল ফোনের বাজারে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাজার ঘুরে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফোনের দাম এবং সেগুলোর উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো।
১. আইফোন ডুও (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩ লাখ ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৭.৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ২০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৮৩ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. আইফোন ১৮ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট
প্রসেসর: অ্যাপল এ২০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৫৬ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. আইফোন ১৮ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ১২ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট
প্রসেসর: অ্যাপল এ২০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৩৯১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. আইফোন ১৭ এয়ার
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৬৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ১৪৯ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৪২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ জিবি অ্যাপল এ১৯ প্রো
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৩২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. আইফোন ১৭
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৯
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৬৯২ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. আইফোন ১৬
অফিশিয়াল দাম: ৯৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: অ্যাপল এ১৮
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৩ হাজার ৫৬১ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. গ্যালাক্সি এস২৬ এফই
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮০ হাজার টাকা
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ২৫০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. গ্যালাক্সি এস২৬ প্লাস
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫২ হাজার ৯৯৯ টাকা
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. গ্যালাক্সি এস২৬
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ২৮ হাজার ৪৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল মূল্য: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. গ্যালাক্সি এ৫৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৭৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৮০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. গ্যালাক্সি এ৩৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট এক্সিনস ১৪৮০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৬. গ্যালাক্সি এ১৮
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৬৬০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৭. গ্যালাক্সি এ১৭ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ২৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: এক্সিনস ১৩৩০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. রেডমি ১৭ ফাইভ–জি (নতুন)
দাম: ৩১ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৪ জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. শাওমি ১৮ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৬।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. রেডমি কে১০০ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১০ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. শাওমি পোকো এক্স৮এস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭ এলিট জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৩৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. রেডমি এম১০০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ আলট্রা।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. পোভা ৪ (নতুন)
দাম: ২১ হাজার ৯৯০ টাকা।
পর্দা: ৬.৮২ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ ও ৬০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯ ৬এনএম।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. স্পার্ক ৫০সি
অফিশিয়াল দাম: ২৩ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৮১।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. স্পার্ক ৫০ এস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৪০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. স্পার্ক গো ৩ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ২০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ক্যামন স্লিম ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ই ৫জি
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি
১. পিক্সেল ১১ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৬।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৮৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. পিক্সেল ১১
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯৭ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৬।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৮৫ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. পিক্সেল ১০
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৫।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৪ হাজার ৯৭০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. পিক্সেল ১০এ
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. পিক্সেল ৯এ
অফিশিয়াল দাম: ৬৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৪৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: গুগল টেনসর জি৪।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. এক্স৮ই (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১০৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৭০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এক্স৯ই এস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার
৩. ৬০০এস (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ৪৫ হাজার ৯৯০ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৯ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৪ জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ম্যাজিক ৮ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৫৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭১ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ম্যাজিক ৮ প্রো এয়ার
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯১ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. এইস ৭ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. টার্বো ৬ভিএস (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৭০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন ৪।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. এন ৬ লাইট
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. এন ৬এক্স (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২৬ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০ এপেক্স।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. ওয়ানপ্লাস ১৫
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯২ হাজার ৫০০ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৩০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. আইকিউ নিও১২ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৮ এলিট জেন ৫।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৯ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ভিভো ওয়াই৩২ (নতুন)
দাম: ৩৪ হাজার ৯৯৯ টাকা।
ক্যামেরা: ৫০ ও ২ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭৩০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ওয়াই৬০০
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩০০ই।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ১০ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. এক্স৫০০ প্রো ম্যাক্স
অফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৬০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. টি৫ ৫জি
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৩ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৫০০ টার্বো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. অপো এফ৩৫ প্রো (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৩৬০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. অপো এফ৩৫ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ফাইন্ড এক্স১০ প্রো ম্যাক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৬০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৪. ফাইন্ড এক্স১০
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৯৫০০।
ধারণক্ষমতা: ৫১২ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৫. এ৭ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৪০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৫৭ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩৬০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. সি ০১ (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬. ৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৮ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ১৬এক্স
আনঅফিশিয়াল দাম: ৩৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬. ৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৬৩০০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. সি১০০এক্স
অফিশিয়াল দাম: ২১ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬. ৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৭২৫০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৮ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. ম্যাক্স ৭০
অফিশিয়াল দাম: ১৪ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৪ গিগাবাইট।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. ইনোভা ৪০
অফিশিয়াল দাম: ১২ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৫ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ইউনিসক টি৬১৫
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. ম্যাক্স ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৫৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৩ গিগাবাইট।
প্রসেসর: টি৬০৩।
ধারণক্ষমতা: ৬৪ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. নেক্সজি এন৭৭ (নতুন)
অফিশিয়াল দাম: ১৭ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ১৩ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জ্যানন এক্স১ আলট্রা
অফিশিয়াল দাম: ১৯ হাজার ৪৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি৯৯
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. জ্যানন এক্স২২ ৫জি
অফিশিয়াল দাম: ২৫ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. মেট ৯০ আরএস আলটিমেট (নতুন)
আনঅফিশিয়াল দাম: ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৯ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১৬ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০৩০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৮০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. নোভা ১৬এস প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৮৪ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৯০১০ প্রো।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. নোভা ১৬এস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৯০ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৬৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: কিরিন ৮০২০।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৭ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
১. হট ৭০ প্রো
অফিশিয়াল দাম: ৩৬ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৬ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭১০০।
ধারণক্ষমতা: ১২৮ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. জিটি ৩০
অফিশিয়াল দাম: ৩০ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৬৪ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৭৪০০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. হট ৬০ প্রো+
অফিশিয়াল দাম: ২৮ হাজার ৯৯৯ টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: হেলিও জি২০০
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৫ হাজার ১৬০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
মটোরোলা
১. এজ ৭০ প্লাস
আনঅফিশিয়াল দাম: ৮৫ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ২০০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ৮ গিগাবাইট।
প্রসেসর: স্ন্যাপড্রাগন ৭এস জেন৩।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
২. এজ ৭০ প্রো+
আনঅফিশিয়াল দাম: ৬৬ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল ২১৬০পি।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম।
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।
৩. এজ ৭০ প্রো
আনঅফিশিয়াল দাম: ৫৪ হাজার টাকা।
পর্দা: ৬.৭৮ ইঞ্চি।
ক্যামেরা: ৫০ মেগাপিক্সেল।
র্যাম: ১২ গিগাবাইট।
প্রসেসর: ডাইমেনসিটি ৮৫০০ এক্সট্রিম
ধারণক্ষমতা: ২৫৬ গিগাবাইট।
ব্যাটারি: ৬ হাজার ৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার-আওয়ার ৯০ ওয়াট।