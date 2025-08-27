ওপেন-স্ট্যাক সভরেইন ক্লাউডবিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা
প্রযুক্তি

বিআইজেএফের কর্মশালায় বক্তারা

তথ্য হচ্ছে নতুন যুগের জ্বালানি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজির (আইআইটিডিইউ) পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন বলেছেন, ‘তথ্য যদি অ্যামাজন, ফেসবুক বা গুগলের হাতে থাকে, তবে এর নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে থাকবে না। নিজস্ব ক্লাউড প্রতিষ্ঠা ছাড়া তথ্যের সার্বভৌমত্ব সম্ভব নয়। দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেবা নিতে হবে এবং মিডিয়াকে এ বিষয়ে আরও সচেতন হতে হবে।’ আজ বুধবার রাজধানীর বনানী ক্লাবে অনুষ্ঠিত ওপেন-স্ট্যাক সভরেইন ক্লাউডবিষয়ক কর্মশালায় এ কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ) আয়োজিত এ কর্মশালায় প্লেক্সাস ক্লাউডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোবারক হোসেন বলেন, গুগল কোনো প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি একটি মার্কেটিং কোম্পানি। তিনি অভিযোগ করেন, ‘প্রযুক্তি জায়ান্টরা আমাদের ডেটা ব্যবহার করে মুনাফা করছে, আমরা নিজেরাই তাদের হাতে আমাদের সম্পদ তুলে দিচ্ছি। জিমেইলের একটি বিন্দু সরালেই আমাদের স্মার্টফোন অচল হয়ে যায়। এটি ডিজিটাল বন্দিত্ব ছাড়া কিছুই নয়। তাই নিজস্ব ক্লাউড ও ডেটা সেন্টার গড়ে তুলে আমাদের ডিজিটাল স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।’

বিআইজেএফ সভাপতি হিটলার এ হালিম সভাপতির বক্তব্যে বলেন, ‘এ ধরনের কর্মশালা প্রযুক্তি বোঝার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এটি আমাদের প্রতিবেদন, ফিচার ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে। ভবিষ্যতেও বিআইজেএফ এআই-সহ সময়োপযোগী প্রযুক্তি নিয়ে আরও কর্মশালা ও নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করবে।’

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্যে বিআইজেএফের সহসভাপতি ভূঁইয়া ইনাম বলেন, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ইতিমধ্যেই ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। চ্যাটজিপিটি, ডিপসিক, ক্লাউড—এসব সম্পর্কে জানতে ও শিখতে হবে। নইলে সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি হবে।’

প্লেক্সাস ক্লাউড লিমিটেডের সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন বিআইজেএফের সাধারণ সম্পাদক সাব্বিন হাসান ও সাবেক সভাপতি নাজনীন নাহার। কর্মশালায় ৪০ জন তথ্যপ্রযুক্তি সাংবাদিক অংশ নেন।

