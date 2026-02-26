ঢাকার কম্পিউটার বাজারে এ সপ্তাহে জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের র্যামের দাম আরও বেড়েছে। বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্র্যান্ড ও মডেলভেদে র্যামের দাম ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতারা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই গেমিং ও উচ্চক্ষমতার কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয় বিভিন্ন ব্র্যান্ডের র্যামের চাহিদা বেশি থাকায় সেগুলোর দাম বাড়ছে। তবে মাদারবোর্ড, মনিটর, প্রসেসরসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের দামে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঢাকার একাধিক কম্পিউটার বাজার ঘুরে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম তুলে ধরা হলো।
প্রসেসর
ইন্টেল: কোর আলট্রা ৯ ২৮৫কে ৫.৭০ গিগাহার্টজ (গি.হা.) ৭২ হাজার টাকা, কোর আই-৯ ৬.০০ গি.হা. ১৪ প্রজন্ম র্যাপ্টর লেক রিফ্রেশ ৫৫ হাজার টাকা, কোর আলট্রা ৭ ২৬৫কে (৫.৫ গি.হা.) ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা, কোর আই-৭ ৫.৬০ গি.হা. ১৪ প্রজন্ম ৪৫ হাজার ৫০০ টাকা, কোর আই-৭ ৫.৪০ গি.হা. ১৩ প্রজন্ম ৪৩ হাজার টাকা, কোর আলট্রা–৫ ২৪৫ কেএফ (৫.২ গি.হা.) ৩৮ হাজার টাকা, কোর আই–৫ (৫.৩০ গি.হা.) ১৪৬০০কেএফ ১৪ প্রজন্ম ৩২ হাজার টাকা, কোর আই–৫ (৪.৬০ গি.হা.) ১৩ প্রজন্ম ১৯ হাজার ৫০০ টাকা এবং কোর আই–৩ (৪.৫০ গি.হা.) ১৩ প্রজন্ম ১৬ হাজার ৫০০ টাকা।
এএমডি: রাইজেন–৯ ৭৯০০এক্স ৪.৭০–৫.৬০ গি.হা. ৪২ হাজার টাকা, রাইজেন–৭ ৫৭০০জি ৩.৮– ৪.৬ গি.হা. ১৯ হাজার টাকা, রাইজেন–৭ ৭৭০০এক্স ৪.৫০–৫.৪০ গি.হা. ৩০ হাজার টাকা এবং রাইজেন–৫ ৫৬০০জি ৩.৯০–৪.৪০ গি.হা. ১৬ হাজার টাকা।
মাদারবোর্ড
আসুস: প্রাইম এইচ৬১০এম (ডিডিআর ৪) ১০ হাজার ৬০০ টাকা, টাফ গেমিং বি৫৫০এম প্লাস (ডিডিআর ৪) ১৮ হাজার ৯০০ টাকা, প্রাইম জেড৮৯০ প্লাস সিএসএম (ডিডিআর ৫) (ওয়াইফাই-৭) ৩৭ হাজার ৯০০ টাকা।
গিগাবাইট: গিগাবাইট বি৭৬০এম গেমিং এক্স (ডিডিআর ৪) ইন্টেল মাদারবোর্ড ২০ হাজার টাকা, গিগাবাইট বি৪৫০এম কে এএমডি মাদারবোর্ড ৮ হাজার ৯০০ টাকা।
এমএসআই: প্রো এইচ ৬১০ এম–জি (ডিডিআর ৪) ১১ হাজার টাকা, বি৪৫০এম–এ প্রো ম্যাক্স ৮ হাজার ৫০০ টাকা।
র্যাম
করজেয়ার: ভেনজিন্স এলপিএক্স ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ৮ জিবি ৯ হাজার টাকা, ভেনজিন্স এলপিএক্স ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ১৬ জিবি ১৪ হাজার টাকা, ভেনজিন্স আরজিবি ১৬ জিবি (ডিডিআর ৫) ৫২০০ মেগাহার্টজ ৩০ হাজার টাকা।
জিস্কিল: ট্রাইডেন্ট জেড আরজিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ ৮ জিবি (ডিডিআর ৪) ৮ হাজার ৬০০ টাকা, ফ্লেয়ার এক্স৫ ১৬ জিবি (ডিডিআর ৫) ৫৬০০ মেগাহার্জ ২৮ হাজার টাকা।
কিংস্টন: ফিউরি ৮ জিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ৯ হাজার টাকা, ফিউরি ১৬ জিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ১৮ হাজার ৩০০ টাকা, ফিউরি আরজিবি ১৬ জিবি ৬০০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৫) ৩৩ হাজার টাকা, আরজিবি ৩২ জিবি ৬০০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৫) ৬২ হাজার টাকা।
ওসিপিসি: পিস্টা ৩২ জিবি আরজিবি ৪৮০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৫) ৪৪ হাজার ৫০০ টাকা, এক্সটি ডাবল আই ১৬ জিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ১৪ হাজার ৮০০ টাকা, এক্স৩ আরজিবি ১৬ জিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ১৫ হাজার ২০০ টাকা, এক্সটি ডাবল আই ৮ জিবি ৩২০০ মেগাহার্টজ (ডিডিআর ৪) ৮ হজার টাকা।
হার্ডডিস্ক ড্রাইভ (এইচডিডি)
সিগেট: বারাকুডা৩৫ ৭২০০ আরপিএম সাটা ২ টে.বা. ১০ হাজার টাকা।
তোশিবা: ২ টে.বা. তোশিবা পি৩০০ ৭২০০ আরপিএম ১০ হাজার টাকা, ৪ টে.বা. তোশিবা এক্স৩০০ ৭২০০ আরপিএম ১৭ হাজার ৫০০ টাকা।
সলিড স্টেট ড্রাইভ (এসএসডি)
স্যামসাং: পিএম ৯৯১এ ২৫৬ জিবি ৪ হাজার ৮০০ টাকা, ৯৯০ প্রো এনভিএমই ১ টেরাবাইট ১৯ হাজার টাকা, ৯৯০ প্রো এনভিএমই ৩৩ হাজার টাকা।
টিম: এমপি৩৩ ২৫৬ জিবি ৭ হাজার টাকা, জিএক্স সাটা ১২৮ জিবি ২ হাজার ৮০০ টাকা, টি-ফোর্স সাটা ২৫৬ জিবি ৬ হাজার ২০০ টাকা।
করজেয়ার: এমপি৬০০ প্রো ১ টিবি ২৫ হাজার টাকা, এমপি৬০০ ৫০০ জিবি ১৪ হাজার টাকা।
এইচপি: ইএক্স৯০০ ২৫০ জিবি ৬ হাজার ২০০ টাকা, এস৭০০ প্রো ১২৮ জিবি ৩ হাজার টাকা, ইএক্স৯০০ ৫০০ জিবি ৬ হাজার টাকা।
ওসিপিসি: এক্সটিএল-২০০ ১ টিবি ১৫ হাজার ২০০ টাকা, এক্সটিএল-২০০ ৫১২ জিবি ৯ হাজার ৪০০ টাকা, এক্সটিএল-২০০ ২৫৬ জিবি ৫ হাজার ৫০০ টাকা।
বহনযোগ্য হার্ডডিস্ক
ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল: মাই পাসপোর্ট ১ টে.বা. ৮ হাজার টাকা, মাই পাসপোর্ট ২ টে.বা. ১০ হাজার ৫০০ টাকা, মাই পাসপোর্ট ৪ টে.বা. ১৫ হাজার টাকা।
তোশিবা: ক্যানভিও বেসিক এ৫ ২ টে.বা. ১০ হাজার ৫০০ টাকা।
এপাসার: এসি২৩৬ ১ টে.বা. ৮ হাজার ৫০০ টাকা।
ট্রান্সসেন্ড: স্টোরজেট ২৫এইচ৩ ১ টে.বা. ৯ হাজার ৫০০ টাকা, স্টোরজেট ২৫এইচ৩ ২ টে.বা. ১২ হাজার ৫০০ টাকা, স্টোরজেট ২৫এইচ৩পি ৪ টে.বা. ১৮ হাজার ৫০০ টাকা।
মনিটর
আসুস: ভিওয়াই২৪৯এইচজিআর ২৪ ইঞ্চি ১৫ হাজার টাকা, ভিএ২৪৯এইচজি ২৪ ইঞ্চি ১৬ হাজার টাকা, টাফ গেমিং সিরিজ ৫ ভিজি২৫৯কিউ৫এ ২৪.৫ ইঞ্চি ২৪ হাজার টাকা।
এইচপি: ১৯.৫ ইঞ্চি পি২০৪ভি ১৩ হাজার টাকা, ২২ ইঞ্চি এম২২এফ ১৬ হাজার টাকা, ২৪ ইঞ্চি এম২৪এফ ১৭ হাজার টাকা, এলিট ডিসপ্লে ই২৭ জি৫ ২৭ ইঞ্চি ৩১ হাজার টাকা।
ডেল: ২২ ইঞ্চি এসই২২২২এইচ ১৪ হাজার ৫০০ টাকা, প্রো ২৪ প্লাস পি২৪২৫এইচ ২৪ ইঞ্চি ২৬ হাজার টাকা।
এমএসআই: প্রো এমপি২২৩ ২২ ইঞ্চি ১১ হাজার ২০০ টাকা, প্রো এমপি২২৫ ২২ ইঞ্চি ১২ হাজার ৮০০ টাকা, প্রো এমপি২৫১ ২৪.৫ ইঞ্চি ১৯ হাজার ৫০০ টাকা, ২৫৫এফ ২৫ ইঞ্চি ২২ হাজার ৫০০ টাকা।
এলজি: ২৪এমএস৫৭০বি–বি ২৪ ইঞ্চি ১৭ হাজার ৫০০ টাকা, ২২এমকে৬০০এম ২১.৫ ইঞ্চি ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, ২২এমকে৬০০এম ২১.৫ ইঞ্চি ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, আলট্রাফাইন ২৭ ইঞ্চি ৪৬ হাজার ৫০০ টাকা।
স্যামসাং: এলএস২৪ডি৩০০জিএডাব্লিউ ২৪ ইঞ্চি ১৭ টাকা, ওডিসি জি৫ ২৭ ইঞ্চি ৪০ হাজার ৮০০ টাকা।
গ্রাফিকস কার্ড
গিগাবাইট: জিটি ১০৩০ ২ জিবি ১১ হাজার ৫০০ টাকা, আরটিএক্স ৩০৫০ উইন্ডফোর্স ওসি ভি২ ৬জিবি ৪২ হাজার টাকা এবং আরটিএক্স ৩০৫০ উইন্ডফোর্স ওসি ভি২ ৮ জিবি ৪৩ হাজার টাকা।
আসুস: জিফোর্স জিটি ৭১০ ইভিও ২জিবি ৭ হাজার টাকা, ডুয়াল আরটিএক্স ৩০৫০ ৬ জিবি ২৮ হাজার ৫০০ টাকা, ডুয়াল আরটিএক্স ৩০৫০ ভি২ ৮ জিবি ৩৪ হাজার টাকা।
এমএসআই: জিফোর্স আরটিএক্স ৫০৮০ ১৬জি ইন্সপায়ার ৩এক্স ওসি প্লাস ১৬ জিবি ২ লাখ ১০ হাজার টাকা, আরটিএক্স ৩০৫০ ভেন্টাস ২এক্স ৬জি ওসি ৬জিবি ৩১ হাজার টাকা, আরটিএক্স ৩০৬০ ভেন্টাস ওসি ১২ জিবি ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা, আরটিএক্স ৪০৬০ ভেন্টাস ওসি ১৬ জিবি ৬৬ হাজার ৯০০ টাকা।
ওসিপিসি: এনভিডিয়া জিটি ৭৩০ ৪ জিবি (ডিডিআর ৩) ৬ হাজার ৫০০ টাকা, জিটিএক্স ১৬৬০ এমসিএল ৬ জিবি (জিডিডিআর ৬) ২৩ হাজার ৫০০ টাকা।
কি–বোর্ড
লজিটেক: কে১২০ ৭৭০ টাকা, পেবল কিস ২ কে৩৮০এস মাল্টি ডিভাইস ব্লুটুথ ৪ হাজার টাকা, এমকে২৪০ ওয়্যারলেস ২ হাজার ৫০০ টাকা।
এফোরটেক: কেআরএস–৮২ ৮৫০ টাকা, এফকে১১ ১ হাজার টাকা, এফজি১০১০ ওয়্যারলেস ২ হাজার টাকা।
হ্যাভিট: কেবি২৭১ আলট্রা থিন ৫০০ টাকা, কেবি২৭৫এল গেমিং ৯২০ টাকা, কেবি৪৮৮এল গেমিং ১ হাজার ৫০ টাকা, কেবি ৪৮৭এল গেমিং ১ হাজার ৩৬০ টাকা।
রয়েল ক্লুজ: আরকে৭১ ডুয়াল মোড গেমিং ৪ হাজার ৫০০ টাকা, আরকে ৮৪ ট্রাই মোড গেমিং ৫ হাজার ৭০০ টাকা।
এক্সট্রিম: কেএম০৭জি মেকানিক্যাল ২ হাজার ৩০০ টাকা।
প্রিন্টার
এইচপি: স্মার্ট ট্যাংক ৫৮০ অল-ইন-ওয়ান কালার ইঙ্ক ১৯ হাজার ৩০০ টাকা, লেজার ১০০৮এ সিঙ্গেল ফাংশন ১৩ হাজার ৫০০ টাকা।
এপসন: ইকোট্যাংক এল৩২১০ ১৮ হাজার টাকা (রঙিন), ইকোট্যাংক এল৩২৫০ ২১ হাজার ২০০ টাকা (রঙিন)।
ক্যানন: পিক্সমা জি১০১০ (রঙিন) ১৪ হাজার ৫০০ টাকা, ইমেজক্লাস এলবিপি৬০৩০ লেজার প্রিন্টার (সাদা–কালো) ১৭ হাজার ৩০০ টাকা, ইমেজক্লাস এলবিপি৬০৩০ডব্লিউ লেজার প্রিন্টার (সাদা–কালো) ২০ হাজার টাকা।
কেসিং
১ হাজার টাকা থেকে ৩৮ হাজার ৮০০ টাকা।
ইউপিএস
ম্যাক্সগ্রিন: এমজি সিলভার (৬৫০ ভিএ) ৩ হাজার ৩০০ টাকা, এমজি–এলআই–ইএপি (১২০০ ভিএ) ৬ হাজার ৭৫০ টাকা।
অ্যাপোলো: ১০৬৫ এ/১০৬৫ (৬৫০ ভিএ) ৩ হাজার ৫০০ টাকা, ১১২০এফ (১২০০ভিএ) ৬ হাজার ৬০০ টাকা ও ১২৪০ (২০০০ ভিএ) ১১ হাজার ৮০০ টাকা।
ডিজিটাল এক্স: ৬৫০ ভিএ ৩ হাজার ২০০ টাকা, ৮৫০ ভিএ ৪ হাজার ১০০ টাকা।
পাওয়ার গার্ড: ১২০০ ভিএ সিএস অফলাইন ৭ হাজার ৩০০ টাকা।
অ্যান্টিভাইরাস
ক্যাসপারস্কি: ক্যাসপারস্কি স্ট্যান্ডার্ড ১ ব্যবহারকারী অ্যান্টিভাইরাস (১ বছর) ৬০০ টাকা, ক্যাসপারস্কি স্ট্যান্ডার্ড ৩ ব্যবহারকারী অ্যান্টিভাইরাস (১ বছর) ১ হাজার ২২৫ টাকা, ক্যাসপারস্কি টোটাল সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ১ হাজার টাকা।
ইসেট: এনওডি৩২ অ্যান্টিভাইরাস ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৪৫০ টাকা, ইন্টারনেট সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (৩ বছর) ১ হাজার ১৫০ টাকা, স্মার্ট সিকিউরিটি প্রিমিয়াম ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ২ হাজার ২৫০ টাকা।
বিটডিফেন্ডার: ইন্টারনেট সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৫৭৫ টাকা, টোটাল সিকিউরিটি ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৮৫০ টাকা।
প্যান্ডা: ডোম অ্যাডভান্স ১ ব্যবহারকারী (১ বছর) ৬০০ টাকা, ডোম অ্যাডভান্স ইন্টারনেট সিকিউরিটি ৩ ব্যবহারকারী (১ বছর) ১ হাজার ৩০০ টাকা।
রাউটার
টিপি–লিংক: টিএল–ডব্লিউআর৮৪০এন ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৫০০ টাকা, আর্চার সি২০ এসি৭৫০ এমবিপিএস ইথারনেট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৪০০ টাকা, আর্চার সি৬৪ ওয়্যারলেস অ্যান্ড ইথারনেট ডুয়াল–ব্যান্ড এসি১২০০ এমবিপিএস গিগাবিট ৩ হাজার ২০০ টাকা।
ডি–লিংক: ডিআইআর–৬১৫ জেড১ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ১০০ টাকা, ডিআইআর–৮৪১ এসি১২০০ এমবিপিএস গিগাবিট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৫০০ টাকা।
টেন্ডা: এফ৩ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৩০০ টাকা, এফ৬ এন৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ১ হাজার ৫০০ টাকা।
আসুস: আরটি–এন১২+ ৩০০ এমবিপিএস ইথারনেট সিঙ্গেল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই ২ হাজার ৩০০ টাকা, আরটি–এএক্স৫২ এএক্স১৮০০ এমবিপিএস গিগাবিট ডুয়াল–ব্যান্ড ওয়াই–ফাই৬ ৭ হাজার ৩০০ টাকা।
এখানে শুধু যন্ত্রাংশের দাম দেওয়া হয়েছে। পুরো কম্পিউটার কেনার ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ সংযোজিত হবে। ঢাকার বিভিন্ন বাজার থেকে সংগৃহীত যন্ত্রাংশের দামে হেরফের হতে পারে।