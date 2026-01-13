স্যামসাংকে হটিয়ে স্মার্টফোনের বাজারে শীর্ষে অ্যাপল

বিশ্বজুড়ে স্মার্টফোনের বাজারে শীর্ষ স্থান দখল করা নিয়ে অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিযোগিতা চলছে। এবার সেই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গেছে অ্যাপল। বাজার গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে অ্যাপলের স্মার্টফোন সরবরাহ আগের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারের ২০ শতাংশ ছিল অ্যাপলের দখলে। একই সময়ে স্যামসাংয়ের শেয়ার ছিল ১৯ শতাংশ। এর মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্মার্টফোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শীর্ষে উঠে এসেছে অ্যাপল। অ্যাপলের এই সাফল্যকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই বিবেচনা করছেন বাজার বিশ্লেষকেরা। বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শাওমি। প্রতিষ্ঠানটির দখলে ছিল ১৩ শতাংশ বাজার। এরপর রয়েছে ভিভো ও অপো। উভয় প্রতিষ্ঠানেরই বাজার শেয়ার ছিল ৮ শতাংশ করে।
কাউন্টারপয়েন্টের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক বরুণ মিশ্রা জানিয়েছেন, উদীয়মান ও মাঝারি আয়ের বাজারে অ্যাপলের উপস্থিতি বাড়ায় আইফোনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি পণ্যের বৈচিত্র্যও বিক্রি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর পাশাপাশি তুলনামূলক কম দামে আইফোন ১৬ই বাজারে এনেছে অ্যাপল। নতুন মডেলটি বাজেট–সচেতন ক্রেতাদের মধ্যে অ্যাপলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।
কাউন্টারপয়েন্টের তথ্যমতে, স্যামসাংয়ের স্মার্টফোন সরবরাহ ২০২৫ সালে ৫ শতাংশ বেড়েছে, তবে প্রবৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলক কম। মাঝারি দামের ‘এ’ সিরিজের ফোনগুলো স্যামসাংয়ের বিক্রি বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি প্রিমিয়াম বাজারে গ্যালাক্সি ফোল্ড ৭ ও গ্যালাক্সি এস২৫ মডেল ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, সামনে অ্যাপল স্মার্টফোন পণ্যের পরিসর আরও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। এতে বাজারে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে প্রতিযোগিতা ধরে রাখতে স্যামসাংও নতুন মডেলের স্মার্টফোন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করছে।
বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজারে এগিয়ে থাকতে চলতি বছরেই অ্যাপল তাদের প্রথম ভাঁজযোগ্য আইফোন উন্মোচন করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে স্যামসাং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই গ্যালাক্সি জেড ট্রাইফোল্ড বাজারে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে বৈশ্বিক স্মার্টফোন বাজার দখলের প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে আরও তীব্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
