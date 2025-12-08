কম্পিউটার সিটির মেলা শুরু, কমদামে প্রযুক্তিপণ্য কেনাসহ পুরস্কারও পাওয়া যাচ্ছে

বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর হালনাগাদ প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে দেশের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার বাজার বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে শুরু হয়েছে ‘সিটি আইটি মেগা ফেয়ার ২০২৫’ নামের কম্পিউটার মেলা। ছয় দিনের এই মেলায় মূল্যছাড়ে পণ্য বিক্রির পাশাপাশি ক্রেতাদের নানা ধরনের উপহার দিচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ফলে কমদামে সর্বশেষ প্রযুক্তির পণ্য কিনতে উদ্বোধনের পরপরই মেলায় এসেছেন অনেকে। দুপুরে মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এক্সেল টেকনোলজিস লিমিটেডর ব্যবস্থাপনা পরচালক গৌতম সাহা এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন খোন্দকার।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, সরকার প্রতিবছর শতকোটি টাকার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কিনে স্কুলে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে। কিন্তু বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, সেই ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ডাস্ট কাভার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলা হয়, খুব বেশি ধরা যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে কম্পিউটার পৌঁছাতে পারলে এই দেশ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে পিছিয়ে থাকবে না, বরং আগামী দিনগুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে। আর তাই প্রতিটি শিশুর কাছে কম্পিউটার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস কম্পিউটার সিটির সভাপতি আকতার হোসেন। তিনি বলেন, প্রযুক্তিপণ্যের গ্রাহক ও বিক্রেতাদের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করাই এই মেলার লক্ষ্য। মেলায় দেশের বাজারে থাকা নতুন সব প্রযুক্তিপণ্য সম্পর্কে জানা যাবে। প্রতিবছরের মতো এবারও মেলায় ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য নানা ধরনের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের জন্য রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
মেলায় আগত ক্রেতা মো. শিহাব প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আজকে লেনোভো ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কিনেছি। মেলা উপলক্ষে ল্যাপটপে তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা পেয়েছি, যা অন্য সময় থাকে দুই বছর। এ ছাড়া অনেক উপহারও পেয়েছি।’
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলায় বিনা মূল্যে প্রবেশ করা যাবে। মেলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান আসুস, এপসন, এইচপি, এলডিনিও, লেনোভো, এমএসআই ও টিপি-লিংক। মেলায় নিজেদের পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করছে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো।