তিন মাসে বাংলাদেশে দেড় কোটির বেশি ভিডিও মুছে ফেলেছে টিকটক

নীতিমালা (কমিউনিটি গাইডলাইন) লঙ্ঘন করায় চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন) বাংলাদেশ থেকে টিকটকে প্রকাশ করা (আপলোড) ১ কোটি ৬২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৯৩টি ভিডিও মুছে ফেলেছে টিকটক। বাংলাদেশ থেকে সক্রিয়ভাবে ভিডিও মুছে ফেলার হার ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ এবং এর মধ্যে ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভিডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরানো হয়েছে। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিকটক কর্তৃপক্ষ।
টিকটকের প্রকাশিত সর্বশেষ ‘কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট’ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বিশ্বজুড়ে মোট ১৮ কোটি ৯৫ লাখ ৭৮ হাজার ২২৮টি ভিডিও মুছে ফেলা হয়েছে, যা টিকটকে আপলোড হওয়া মোট আধেয় বা কনটেন্টের প্রায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। এর মধ্যে ১৬ কোটি ৩৯ লাখ ৬২ হাজার ২৪১টি ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করে মুছে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে যাচাই করার পর ৭৪ লাখ ৫৭ হাজার ৩০৯টি ভিডিও পুনরায় প্ল্যাটফর্মে ফেরত আনা হয়েছে। একই সময়ে ৭ কোটি ৬৯ লাখ ৯১ হাজার ৬৬০টি ভুয়া অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার পাশাপাশি ১৩ বছরের কম বয়সী ব্যবহারকারীদের ২ কোটি ৫৯ লাখ ৪ হাজার ৭০৮টি অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলা হয়েছে।
টিকটকের তথ্যমতে, মুছে ফেলা ভিডিওগুলোর মধ্যে কনটেন্ট নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ, নিরাপত্তার নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে ১৪ শতাংশ এবং গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নির্দেশনা ভঙ্গের কারণে ৬ দশমিক ১ শতাংশ ভিডিও মুছে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া ভুল তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি বা সম্পাদনা করা ভিডিওগুলোও মুছে ফেলা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, টিকটক নিয়মিত এই কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে যেখানে টিকটকের কনটেন্ট ও অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতাসম্পর্কিত তথ্য থাকে।