গুগল ড্রাইভে নতুন সুবিধা

ব্যক্তিগত বা অফিসের কাজে আমরা অনেকেই নিয়মিত গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করে থাকি। অনলাইনে নিরাপদে ফাইল সংরক্ষণ ও আদান–প্রদানের সুযোগ থাকায় কেউ আবার গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য ও ভিডিও জমা রাখেন অনলাইন এ তথ্যভান্ডারে। গুগল ড্রাইভে রাখা ভিডিও আরও দ্রুত সম্পাদনা করার জন্য এবার ড্রাইভ শর্টকাট–সুবিধা চালু করেছে গুগল।
নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে ওয়ার্কস্পেস ব্যবহারকারীরা গুগল ড্রাইভে রাখা কোনো ভিডিওর প্রিভিউ দেখার সময়ই ওপরের ডান পাশে ‘ওপেন’ নামের একটি বাটন দেখতে পারবেন। বাটনটিকে ক্লিক করলেই ভিডিওটি সরাসরি চালু হবে। এরপর ব্যবহারকারীরা চাইলে ভিডিও সম্পাদনার পাশাপাশি নতুনভাবে লেখা বা গান যুক্ত করতে পারবেন।
গুগলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গুগল ড্রাইভের নতুন এই শর্টকাট–সুবিধাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় থাকবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের ওয়ার্কস্পেস অ্যাডমিন চাইলে সুবিধাটি বন্ধ করার সুযোগ পাবেন। সুবিধাটির কার্যক্রম ২১ আগস্ট শুরু হয়েছে। তবে সবার জন্য সুবিধাটি চালু হতে দুই সপ্তাহের বেশি সময় লাগতে পারে।
ভিডিও–সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে গুগল এর আগে ড্রাইভের জন্য নতুন ভিডিও প্লেয়ারসহ একাধিক নতুন সুবিধা চালু করেছে। নতুন এই সুবিধা গুগল ড্রাইভ ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনে দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে যাঁরা নিয়মিত গুগল ড্রাইভে ভিডিও আপলোড করেন, তাঁদের জন্য এ সুবিধা খুবই কার্যকর হবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ