চ্যাটজিপিটিতে অ্যাপ স্টোর চালু করছে ওপেনএআই, অ্যাপ নির্মাতাদের জন্য নতুন সুযোগ

চ্যাটজিপিটির জন্য অ্যাপ স্টোর চালু করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। অ্যাপ স্টোরটি চালু হলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে থাকা অ্যাপ নির্মাতারা সহজেই চ্যাটজিপিটিতে ব্যবহার উপযোগী নিজেদের তৈরি অ্যাপ জমা দিতে পারবেন। বর্তমানে অ্যাপ স্টোরটিতে অ্যাপ জমা দেওয়া গেলেও সেগুলো পর্যালোচনা শেষে ধাপে ধাপে ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।

নতুন এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে চ্যাটজিপিটির টুলস মেনুতে একটি নতুন অ্যাপ ডিরেক্টরি যুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি ইতিমধ্যে ‘অ্যাপ স্টোর’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। ওপেনএআইয়ের মতে, এই ডিরেক্টরির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই বিভিন্ন অ্যাপ খুঁজে নিয়ে চ্যাটজিপিটির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যবহার করতে পারবেন। এর আগে গত অক্টোবরে চ্যাটজিপিটিতে অ্যাপ যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল ওপেনএআই।

ওপেনএআই জানিয়েছে, অ্যাপ যুক্ত হওয়ার ফলে চ্যাটজিপিটির কথোপকথন আরও প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর হয়ে উঠবে। অ্যাপগুলো চ্যাটে নতুন তথ্য ও প্রেক্ষাপট যুক্ত করবে এবং ব্যবহারকারীদের সরাসরি বিভিন্ন কাজ করার সুযোগ দেবে। উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, অ্যাপের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ফরমাশ, উপস্থাপনার তথ্য স্লাইডে রূপ দেওয়া বা ভাড়ার জন্য বাসা অনুসন্ধানের মতো কাজ করা যাবে।

বর্তমানে ওপেনএআইয়ের অ্যাপস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিট (এসডিকে) পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এই টুলকিট ব্যবহার করে অ্যাপ নির্মাতারা চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারবেন। অ্যাপ প্রস্তুত হলে তা ওপেনএআইয়ের ডেভেলপার প্ল্যাটফর্মে জমা দেওয়া যাবে। সেখানে ডেভেলপাররা অ্যাপটির পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জানতে পারবেন। অনুমোদন পাওয়া কিছু অ্যাপ আগামী বছর থেকেই পর্যায়ক্রমে চ্যাটজিপিটিতে যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই।

