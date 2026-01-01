গুগল ডুডল
প্রযুক্তি

নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে গুগলের বিশেষ ডুডল

প্রযুক্তি ডেস্ক

নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বিশেষ ডুডল প্রকাশ করেছে গুগল। নতুন ভাবনা এবং আগামীর আশাবাদ জানিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবারের ডুডল। অ্যানিমেটেড ডুডলের শুরুতে দেখা যায় একটি নোটবুকের পাতায় লেখা ‘২০২৬’। পাশে রাখা একটি কলম এবং এক কাপ কফি। এরপর ধীরে ধীরে দৃশ্য বদলে যায়। ‘গুগল’ লেখার প্রথম ‘ও’ অক্ষরটি একে একে রূপ নেয় বিভিন্ন প্রতীকে। কখনো তা হয়ে ওঠে ডাম্বেল, যা শারীরিক সুস্থতার বার্তা দেয়। কখনো সুতা, যা সৃজনশীলতার ইঙ্গিত বহন করে। আবার শেফের টুপি ও সালাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ভাবনা। ভালোবাসার চিহ্নসহ কফির কাপটি বোঝায় আরাম, উষ্ণতা ও মানসিক প্রশান্তি।

গুগলের তথ্যমতে, এবারের ডুডল একটি ‘ইউনিভার্সাল পজ বাটন’–এর প্রতীক। নতুন বছরের শুরুতে একবার থেমে ভাবা, পুরোনো অভ্যাস ও পরিকল্পনার দিকে ফিরে তাকানো এবং সামনে থাকা সময়কে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়ার সুযোগকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ডুডলটিতে। ডুডলের বর্ণনার পাতায় গুগল জানিয়েছে, নতুন বছরের শুরুটা নতুন করে শুরু করার সময়। বড় লক্ষ্য স্থির করা হোক কিংবা নিঃশব্দ মুহূর্ত উপভোগ—সব ক্ষেত্রেই নতুন বছরের সূচনা যেন হয় উজ্জ্বল ও ইতিবাচক।

ডুডলটিতে ক্লিক করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ওয়েব পেজ দেখা যাচ্ছে। সেখানে ১ জানুয়ারির বৈশ্বিক গুরুত্ব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিনটি কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয়, সে সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিশেষ দিবস, ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিদের স্মরণে বিশেষ ডুডল প্রকাশ করে থাকে গুগল। গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ১ জানুয়ারি নতুন বছরের সূচনা। নতুন প্রত্যাশা, নতুন সংকল্প এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা নিয়ে দিনটি বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে আতশবাজি, উৎসব ও নিজস্ব সংস্কৃতির নানা রীতির মধ্য দিয়ে মানুষ নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।

