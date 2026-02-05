গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের আয় প্রথমবারের মতো ৪০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল

গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের বার্ষিক আয় প্রথমবারের মতো ৪০০ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) ক্লাউড সেবা ও বিজ্ঞাপন ব্যবসায় প্রবৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানটির আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গতকাল বুধবার প্রকাশিত আর্থিক প্রতিবেদনে অ্যালফাবেট জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শেষ প্রান্তিকে তাদের আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেড়েছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালিতে চলমান প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে এআই খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে অ্যালফাবেট। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৬ সালে তাদের ব্যয় হতে পারে ১৭৫ থেকে ১৮৫ বিলিয়ন ডলার, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। গ্রাহকদের বাড়তে থাকা এআই পণ্য ও সেবার চাহিদা পূরণ করতেই এই অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হবে। এ বিষয়ে অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাই জানান, ‘অবকাঠামো সম্প্রসারণের পরও এআই সক্ষমতার চাহিদা সরবরাহকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা সক্ষমতা বাড়াচ্ছি, কিন্তু চাহিদা এখনো সরবরাহের তুলনায় বেশি।’
গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর চ্যাটবট জেমিনি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, বছর শেষে জেমিনির মাসিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৫ কোটিতে, যা আগের প্রান্তিকের তুলনায় ১০ কোটি বেশি। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, চলতি বছর এআই খাতে ওপেনএআইকে ছাড়িয়ে যেতে পারে গুগল।
যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতের রায়ে গুগলকে ক্রোম ব্রাউজার বিক্রি করতে না হওয়ায় বড় স্বস্তি পেয়েছে অ্যালফাবেট। একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের অভিযোগে ক্রোম ব্রাউজার বিক্রির যে চাপ তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত কমেছে। শুধু তা–ই নয়, অনলাইন সার্চে অবৈধভাবে একচেটিয়া আধিপত্যের অভিযোগে ফেডারেল বিচারকের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে গুগল।
অ্যালফাবেটের মালিকানাধীন স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়েমোর লোকসান অব্যাহত রয়েছে। অ্যালফাবেটের তথ্যমতে, ওয়েমোর প্রান্তিক লোকসান হয়েছে ৩ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। তবে লোকসানের মধ্যেই ওয়েমো ১৬ বিলিয়ন ডলারের নতুন তহবিল সংগ্রহ করেছে, ফলে প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১২৬ বিলিয়ন ডলার।
সূত্র: এএফপি