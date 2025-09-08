আইফোনের পাশাপাশি নতুন মডেলের অ্যাপল ওয়াচ, এয়ারপড এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উন্মোচন করতে পারে অ্যাপল
প্রযুক্তি

আইফোনসহ আরও যেসব পণ্যের ঘোষণা দিতে পারে অ্যাপল

আহসান হাবীব

প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর মাসে নতুন মডেলের আইফোনসহ নিজেদের তৈরি বিভিন্ন পণ্য আনার ঘোষণা দিয়ে থাকে অ্যাপল। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আগামীকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোর অ্যাপল পার্কে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অ্যাপল। অনুষ্ঠানে অ্যাপল আইফোনসহ আর কী কী নতুন পণ্য ঘোষণা দিতে পারে—এ প্রশ্নই এখন প্রযুক্তিপ্রেমীদের মুখে মুখে। বাজার–বিশ্লেষকদের ধারণা, অনুষ্ঠানে আইফোনের পাশাপাশি নতুন অ্যাপল ওয়াচ, এয়ারপড এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ উন্মোচন করতে পারে অ্যাপল। সম্ভাব্য নতুন অ্যাপল পণ্যের তালিকা দেখে নেওয়া যাক।

অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১ ও আলট্রা ৩

অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ১১–এর নকশা মূলত আগের মডেল সিরিজ ১০–এর মতোই থাকবে। তবে নতুন সংস্করণে আরও উজ্জ্বল স্ক্রিন ও রঙে সামান্য পরিবর্তন আসতে পারে। বাজেটবান্ধব অ্যাপল ওয়াচ এসইতেও এবার বড় পর্দা ও দ্রুতগতির চিপ যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গত বছর কোনো হালনাগাদ না পাওয়া অ্যাপল ওয়াচ আলট্রায় এবার বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হতে পারে। নতুন আলট্রা ৩ মডেলে থাকতে পারে বড় আকারের পর্দা, ৫জি রেডক্যাপ সমর্থিত মডেম এবং স্যাটেলাইট সংযোগ ব্যবহার করে বার্তা পাঠানো ও জরুরি কল করার সুবিধা।

এয়ারপডস প্রো ৩

প্রায় তিন বছর পর এয়ারপডস প্রোর নতুন সংস্করণ আসতে পারে এই অনুষ্ঠানে। এয়ারপডসটিতে হৃৎস্পন্দন পরিমাপের সুবিধা যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া থাকবে আরও ছোট আকারের চার্জিং কেস।

লাইভ ট্রান্সলেশন

সবচেয়ে আলোচিত সংযোজন হতে পারে লাইভ ট্রান্সলেশন সুবিধা। আইওএস ২৬ ও আইপ্যাডওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেমনির্ভর সুবিধাটি চালু হলে এয়ারপডস থেকেই সরাসরি অ্যাপলের এআই অনুবাদ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা অন্য ভাষায় কথা বলা ব্যক্তির সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে এয়ারট্যাগ ২, আইপ্যাড প্রো, ভিশন প্রো, অ্যাপল টিভিসহ হোমপড মিনি স্পিকারের বিভিন্ন প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশ হালনাগাদ করতে পারে অ্যাপল।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

