গুগল ফটোজে বছরের সেরা ছবি ও ভিডিও দিয়ে রিল তৈরির সুযোগ

প্রযুক্তি ডেস্ক

গুগলের ছবি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সুবিধা ‘গুগল ফটোজ’ কাজে লাগিয়ে যেকোনো ছবি বা ভিডিও অনলাইনে বিনা মূল্যে সংরক্ষণ করা যায়। শুধু তা-ই নয়, সংরক্ষণ করা ছবি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওও তৈরি করা সম্ভব। ২০২৫ সাল শেষ হওয়ার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। নতুন বছরের আগমনকে সামনে রেখে ২০২৫ সালে ব্যবহারকারীদের সংরক্ষণ করা সেরা ছবি ও ভিডিও দিয়ে রিক্যাপ রিল তৈরির সুযোগ চালু করেছে গুগল।

গুগলের তথ্যমতে, ‘২০২৫ রিক্যাপ’ সুবিধাটি মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর বছরের সেরা ছবি ও ভিডিওগুলোকে একটি সিনেমাটিক হাইলাইট রিলে রূপান্তর করে দেবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে রিলগুলোকে কোলাজ বা ফটো বুক আকারে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করতে পারবেন।

২০২৫ রিক্যাপ ভিডিও তৈরি হলে ব্যবহারকারীরা অ্যাপে একটি নোটিফিকেশন পাবেন। ভিডিওটি মেমোরিজ ক্যারোসেলে সংরক্ষণ করা হবে। ফলে ভিডিওটি দেখার পাশাপাশি দ্রুত সম্পাদনা এবং শেয়ার করা যাবে। গুগলের এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বছরের সেরা ছবি ও ভিডিও ক্লিপগুলো নির্বাচন করলেও ব্যবহারকারীরা চাইলে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ছবি লুকিয়ে রেখে ভিডিওটি পুনরায় তৈরি করতে পারবেন। গুগল ফটোজের সম্পাদনা টুল ব্যবহারের পাশাপাশি চাইলে ক্যাপকাটের মাধ্যমেও সম্পাদনা করা যাবে।

গুগলের তথ্যমতে, চাইলেই সব ব্যবহারকারী ২০২৫ রিক্যাপ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না। রিক্যাপ তৈরির জন্য স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে অবশ্যই গুগল ফটোজের হালনাগাদ সংস্করণের পাশাপাশি গ্রুপস সেটিংস ও ব্যাকআপ–সুবিধা চালু থাকতে হবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

