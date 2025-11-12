আইফোনে গুগল ফটোজে এআই দিয়ে ছবি সম্পাদনা করা যাবে

গুগল ফটোজ অ্যাপে বড় ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) নতুন সুবিধা যোগ করেছে গুগল। এখন আইফোন ব্যবহারকারীরা শুধু ভয়েস বা টেক্সট প্রম্পট দেওয়ার মাধ্যমে ছবি সম্পাদনা করতে পারবেন। পিক্সেল ও অ্যান্ড্রয়েড যন্ত্রে চালুর পর এবার আইওএস সংস্করণেও যুক্ত হয়েছে এই ফিচার।
গুগল জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে আইওএস সংস্করণের জন্য ফিচারটি ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। ব্যবহারকারীরা ভয়েস বা টেক্সট প্রম্পটের মাধ্যমে জানাতে পারবেন ছবিতে কী ধরনের পরিবর্তন চান। এরপর গুগল ফটোজের এআই প্রযুক্তি সেই নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবি সম্পাদনা করে দেবে। নতুন হালনাগাদে আইফোন সংস্করণের গুগল ফটোজ অ্যাপে এই সুবিধা মিলবে। নতুন হালনাগাদে সম্পাদনা ইন্টারফেসেও এসেছে নকশাগত পরিবর্তন। সহজ অঙ্গভঙ্গি ও এক ট্যাপে ছবি সম্পাদনার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে নতুন ইন্টারফেসে। ব্যক্তিগতভাবে মানানসই সম্পাদনার মতো নতুন ফিচার যুক্ত হয়েছে। এখন ছবিতে মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তন, যেমন চশমা সরানো, চোখ খোলা বা হাসি যুক্ত করা আরও নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত অ্যালবামে সংরক্ষিত মুখাবয়ব শনাক্তকরণ তথ্য ব্যবহার করবে অ্যাপটি।
এ ছাড়া গুগলের নতুন এআই মডেল ন্যানো বানানা যুক্ত হয়েছে গুগল ফটোজে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের ছবিকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পধর্মী রূপে যুক্ত করতে পারবেন। যেকোনো চিত্রকর্ম, মোজাইক বা ইলাস্ট্রেশনের মতো করে রূপান্তর করা যাবে। নতুন ফিচারের মধ্যে আরও রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএসে আস্ক বাটন। এটি চাপলেই ছবি সম্পাদনা বা ছবির বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য একটি চ্যাটবট ইন্টারফেস চালু হবে। এ ছাড়া আস্ক ফটোজ নামের টুলটি এখন ১০০টির বেশি নতুন অঞ্চলে ও ১৭টি নতুন ভাষায় চালু করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই টুল ব্যবহারকারীদের গ্যালারিতে থাকা নির্দিষ্ট ছবি খুঁজে পেতে সাহায্য করে।
সূত্র: দ্য ভার্জ