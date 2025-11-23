২৫ জেলার পেশাজীবীদের নিয়ে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো এসইও ও এআই সম্মেলন

২৫ জেলা থেকে আসা এসইও পেশাজীবী, ফ্রিল্যান্সার, আইটি উদ্যোক্তা ও ডিজিটাল বিপণন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চট্টগ্রামে হয়ে গেল এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন) ও এআই নিয়ে সম্মেলন। গতকাল শনিবার নগরীর সিটি গেট এলাকার সুজানা স্কয়ারে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ সম্মেলনে একাধিক সেশন, প্যানেল আলোচনা, কেস স্টাডি এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সার্চ ইঞ্জিন অ্যালগরিদম, এআইয়ের বাস্তবিক প্রয়োগ, কনটেন্ট অপটিমাইজেশন, এসইও সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। আজ রবিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন সম্মেলনের আয়োজক প্রতিষ্ঠান জায়ান্ট মার্কেটার্স।
সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে জায়ান্ট মার্কেটার্সের প্রতিষ্ঠাতা মাসুম বিল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, ‘দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বক্তা, অংশগ্রহণকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছাড়া এ আয়োজন সম্ভব হতো না। প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিতে এই সম্মেলন ভবিষ্যতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’
সম্মেলনের সহ-আয়োজক এআই অটোমেটিকের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আউয়াল বলেন, সারা দেশের এসইও ও এআই পেশাজীবীদের জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আনন্দিত যে এই সম্মেলন সবার প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা বিনিময়, নেটওয়ার্কিং এবং নতুন সম্ভাবনার এই যাত্রা আমরা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখতে চাই।
সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মতে, এসইও এবং এআই-কে কেন্দ্র করে দেশে এত বড় পরিসরে প্রযুক্তি সম্মেলন এর আগে খুব বেশি হয়নি। এই সম্মেলনে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন সুযোগ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।