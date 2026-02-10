পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর মঙ্গল গ্রহে কাজ শুরু করেছে কিউরিওসিটি

দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ পর মঙ্গল গ্রহে থাকা কিউরিওসিটি রোভারের সঙ্গে আবার সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে নাসা। পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পর মঙ্গল গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পরীক্ষাও শুরু করছে রোভারটি। মঙ্গল গ্রহের শিলার গভীরে লুকিয়ে থাকা জৈব অণুর সন্ধানে নতুন এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।
নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি জেপিএল জানিয়েছে, গত জানুয়ারিতে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে সোলার কনজাংশন তৈরি করে সূর্য। তখন কিউরিওসিটির সঙ্গে পৃথিবীর সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সম্প্রতি যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের পর রোবটটি তার পরবর্তী গন্তব্য নেভাডো সাজামা নামক একটি শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছেছে।
কিউরিওসিটি বর্তমানে যে পরীক্ষা চালাচ্ছে, তা মূলত একটি ওয়েট কেমিস্ট্রি। এর জন্য রোবটটিতে মাত্র ৯টি বিশেষ পাত্র ছিল, যার মধ্যে ৮টি আগেই ব্যবহৃত হয়ে গেছে। এখন অবশিষ্ট শেষ পাত্রটি ব্যবহার করে এই পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এতে টেট্রামিথাইল অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড নামক একটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা হচ্ছে। রাসায়নিকটিকে মঙ্গলের গুঁড়া করা পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করা হবে। যদি সেই পাথরে কোনো প্রাচীন জৈব অণু বা জীবনের চিহ্ন থেকে থাকে, তাহলে এ প্রক্রিয়ায় তা সহজেই ধরা পড়বে। যেহেতু এটিই রোবটটির কাছে থাকা শেষ সুযোগ, তাই বিজ্ঞানীরা কোনো ঝুঁকি না নিয়ে কয়েক মাস ধরে পৃথিবীতে এর মহড়া চালিয়েছেন।
গেইল ক্রেটারের বক্সওয়ার্ক নামক একটি অঞ্চলে অবস্থান করছে কিউরিওসিটি। এখানকার শিলা মূলত পলি জমে তৈরি হওয়া পাথর। এসব কোটি কোটি বছর আগে পানির উপস্থিতিতে গঠিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, প্রাচীনকালে এই এলাকায় পানি থাকার ফলে এখানে কোনো অণুজীবের অস্তিত্ব থাকা অস্বাভাবিক নয়। গত নভেম্বর মাসেও এই শিলার কাছাকাছি একটি ছিদ্র করা হয়েছিল, যেখানে আশাব্যঞ্জক কিছু খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলেছিল।
পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞানীদের হাতে আসতে কয়েক মাস সময় লাগতে পারে। যদি সত্যিই কোনো জটিল জৈব অণু পাওয়া যায়, তবে তা মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে আসবে।
সূত্র: গ্যাজেট৩৬০