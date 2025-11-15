লিংকডইনে প্রোফাইল খোঁজা আরও সহজ হচ্ছে। ছবি: লিংকডইন
লিংকডইনে বর্ণনামূলক অনুসন্ধানে মিলবে কাঙ্ক্ষিত প্রোফাইল

আহসান হাবীব

ব্যক্তির প্রোফাইল খোঁজা বা সার্চের অভিজ্ঞতা আরও সহজ ও কার্যকর করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর নতুন অনুসন্ধানের সুবিধা চালু করেছে লিংকডইন। এখন থেকে প্ল্যাটফর্মটিতে কাউকে খুঁজতে নাম, পদবি বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট তথ্য জানা বাধ্যতামূলক নয়। ব্যবহারকারী চাইলে শুধু বর্ণনামূলকভাবে জানালেই এআই সেই ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রোফাইল খুঁজে দেবে।

নতুন এ সুবিধায় লিংকডইনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারকারীর বর্ণনা বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিকতা, পেশাগত ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতে ফলাফল তৈরি করবে। দ্য ভার্জকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লিংকডইনের সিনিয়র ডিরেক্টর অব প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট রোহান রাজিভ বলেন, অনুসন্ধানের সঙ্গে ব্যবহারকারীর বিদ্যমান নেটওয়ার্ক কতটা সম্পর্কিত এবং কোন প্রোফাইলের সঙ্গে তার বাস্তবসম্মত যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে, এসব বিষয় বিবেচনা করেই ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। চলতি বছরের মে মাসে প্ল্যাটফর্মটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর চাকরি অনুসন্ধানের সুবিধা চালু করেছিল। সেখানে ব্যবহারকারীরা নিজেদের কাঙ্ক্ষিত কাজের ধরন, পরিবেশ বা অগ্রাধিকার বর্ণনা করেই উপযুক্ত চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে পাচ্ছিলেন। সে ধারাবাহিকতায় এবার ব্যক্তির প্রোফাইল সার্চেও এআই যুক্ত হওয়ায় নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে সহায়তা পাওয়ার মতো ব্যক্তি খুঁজে বের করা কিংবা নতুন কোনো ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ তৈরি করা আরও সহজ হবে বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি।

নতুন এই সুবিধা আপাতত যুক্তরাষ্ট্রের প্রিমিয়াম গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। লিংকডইন জানিয়েছে, পরীক্ষামূলক পর্যায় শেষে শিগগিরই এটি সব ব্যবহারকারীর জন্য চালু করা হবে।

সূত্র: দ্য ভার্জ

