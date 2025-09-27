বাংলাদেশে স্টারলিংকের অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে কাজ করছে রেডিংটন

কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট-সেবা দিয়ে থাকে ইলন মাস্কের স্টারলিংক। মে মাস থেকে বাংলাদেশেও স্টারলিংকের দ্রুতগতির ইন্টারনেট-সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে স্টারলিংকের অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান রেডিংটন লিমিটেড। রেডিংটন লিমিটেডের কাছ থেকে স্টারলিংক কিট কিনে অনুমোদিত রিটেইলার হিসেবে দেশের বাজারে বিক্রি করছে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার, গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি, রায়ানস কম্পিউটারস এবং স্টার টেক। আর তাই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সহজেই স্টারলিংকের অফিশিয়াল কিট বিক্রয়োত্তর সেবাসহ কেনা যাবে। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে রেডিংটন লিমিটেড।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্টারলিংকের ইন্টারনেট–সেবা চালুর পর থেকেই অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে কাজ করছে রেডিংটন লিমিটেড। অনুমোদিত চারটি রিটেইলার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা থেকে স্টারলিংকের অফিশিয়াল কিটগুলো কিনলেই শুধু বিক্রয়োত্তর সেবা পাওয়া যাবে। এর ফলে নকল পণ্য কেনার ঝুঁকি দূর হবে।
রেডিংটন লিমিটেডের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের ২১টি, গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসির ৩০টি, রায়ানস কম্পিউটারসের ১৯টি এবং স্টার টেকের ২০টি রিটেইল আউটলেটে স্টারলিংকের অফিশিয়াল কিট পাওয়া যাচ্ছে। ফলে ক্রেতারা সহজেই চারটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট বা শোরুম থেকে স্টারলিংকের অফিশিয়াল কিট কেনার সুযোগ পাচ্ছেন।
রেডিংটন লিমিটেডের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেম বোরহান জানিয়েছেন, স্টারলিংকের সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্ব বাংলাদেশের ডিজিটাল যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অনুমোদিত রিটেইল পার্টনারদের মাধ্যমে দেশব্যাপী আসল স্টারলিংক পণ্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করছি।