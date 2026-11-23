বাজারে মাছ, ফল বা সবজি কেনার সময় আমরা সাধারণত রং, গন্ধ ও চেহারা দেখে সতেজতা বোঝার চেষ্টা করি; কিন্তু বাইরে থেকে ভালো দেখালেই কি খাবার নিরাপদ? সব সময় নয়। এ কারণেই খাদ্যের মান যাচাইয়ে এআইয়ের ব্যবহার বাড়ছে।
ক্যামেরা, সেন্সর ও বিশেষ পরীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করে এআই খাবারের সতেজতা, মান কিংবা সম্ভাব্য দূষণের লক্ষণ শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। উৎপাদন থেকে দোকানে পৌঁছানো পর্যন্ত খাবারের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।
২০২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন সাময়িকীতে প্রকাশিত একটি গবেষণা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ছবি, গন্ধ, বায়োসেন্সর ও অন্যান্য তথ্য একত্র করে খাদ্যের নিরাপত্তা ও সতেজতা যাচাইয়ে এআই নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে।
রাশেদ (ছদ্মনাম) বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে এমন একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা দেখল। যন্ত্রটি মাছের কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য সতেজতার তথ্য দিল। তবে সব ধরনের ভেজাল শুধু ছবি দেখে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ভুল সেন্সর-তথ্য থেকেও ভুল ফল আসতে পারে।
তাহলে ক্রেতা হিসেবে কী করবেন?
শুধু ডিজিটাল মান যাচাইয়ের ওপর নির্ভর করবেন না।
খাবারের উৎস ও সংরক্ষণপদ্ধতি দেখুন।
সন্দেহ হলে অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করান।
প্রযুক্তি খাবারের নিরাপত্তায় সাহায্য করতে পারে; কিন্তু সচেতন ক্রেতার বিকল্প হতে পারে না।
লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর