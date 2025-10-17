মুখের কথায় কাজ করা যাবে কম্পিউটার ও ল্যাপটপে

মুখের কথায় কম্পিউটার ও ল্যাপটপে বিভিন্ন কাজ করার সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। নতুন এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমে চলা প্রতিটি কম্পিউটার ও ল্যাপটপকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। এসব এআই কম্পিউটার পরিচালিত হবে কোপাইলট চ্যাটবটের মাধ্যমে, ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই মুখের কথায় কম্পিউটার ও ল্যাপটপকে বিভিন্ন কাজ করার নির্দেশ দিতে পারবেন।
উইন্ডোজ কম্পিউটার ও ল্যাপটপে নতুন সুবিধা চালুর বিষয়ে মাইক্রোসফটের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ভোক্তা বিপণন বিভাগের প্রধান ইউসুফ মেহদি বলেন, আমরা এমন এক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে আছি, যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু চ্যাটবট নয়, মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রতিটি অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠবে। আমাদের লক্ষ্য পুরো অপারেটিং সিস্টেমকেই নতুনভাবে গড়ে তোলা, যাতে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সত্যিকারের এআই পিসিতে পরিণত হয়।
নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এরই মধ্যে উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মাইক্রোসফট। এসব সুবিধা কাজে লাগিয়ে উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমে চলা সাধারণ কম্পিউটার ও ল্যাপটপেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করা যাবে, ফলে আলাদা করে ‘কোপাইলট প্লাস পিসি’ কেনার প্রয়োজন হবে না। তবে মুখের কথায় কম্পিউটার ও ল্যাপটপে বিভিন্ন কাজ করার জন্য আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
মাইক্রোসফটের পরিকল্পনা তুলে ধরে ইউসুফ মেহদি বলেন, আমরা চাই ব্যবহারকারীরা যেন কম্পিউটার ও ল্যাপটপের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেন। এই লক্ষ্য পূরণে মাইক্রোসফট নির্ভর করছে কোপাইলটের ভয়েস ও ভিশন সুবিধার ওপর। আমাদের বিশ্বাস, ভয়েস হবে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ব্যবহারের তৃতীয় ইনপুট পদ্ধতি। তবে এ পদ্ধতি কিবোর্ড ও মাউসের বিকল্প নয়, সম্পূরক। এটি ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।
