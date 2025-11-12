বাজেট সীমিত হলেও টিভি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মান ও নির্ভরযোগ্যতা কখনোই অবহেলার নয়
বাজেটের মধ্যে সেরা টিভি: কোন দামে পাবেন সেরা ফিচার

লেখা: দিনার হোসাইন

সারা দিনের কর্মব্যস্ততা, মিটিং, যানজট আর ক্লান্তিকর সময়ের পর যখন মানুষ ঘরে ফেরেন, তখন একটু শান্তি ও বিনোদনই হয়ে ওঠে দিনের শেষ আশ্রয়। কেউ দিন শেষে সব কাজ সেরে বসে যান পছন্দের সিরিজের নতুন পর্ব দেখতে, আবার কেউ পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে খবর বা সিনেমা উপভোগ করেন। এই মুহূর্তগুলোই যেন সারা দিনের ক্লান্তিকে পরিণত করে নির্মল আনন্দে।

তবে সিরিজ, সিনেমা কিংবা খবরই হোক—টিভি ছাড়া কিন্তু একেবারেই জমে না। মোবাইল বা ল্যাপটপের ছোট পর্দায় যতই কিছু দেখা যাক না কেন, বড় স্ক্রিনে পারফেক্ট কালার, কনট্রাস্ট আর স্পষ্ট সাউন্ডে দেখার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা নেই। কিন্তু বাজারে এত রকম ব্র্যান্ড, প্রযুক্তি আর দাম—বাজেটের মধ্যে কোন টিভিটা আসলে সেরা? টিভি কেনার আগে এই বিষয়গুলো জানা জরুরি।

দামের ভেতর বিকল্প

দেশের বাজারে এখন সীমিত বাজেট থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকা দামেও টিভি পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে বাজেট-ফ্রেন্ডলি স্মার্ট টিভিগুলোর মধ্যে ফুল এইচডি মডেলগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। ছোট পরিবারের জন্য ৩২ ইঞ্চি স্মার্ট এফএইচডি টিভি সাধারণত ৩০ হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায়। আবার একটু বড় স্ক্রিন চাইলে ৪৩ থেকে ৫৫ ইঞ্চির ফোর-কে আলট্রা এইচডি টিভিগুলোর দাম পড়বে ৫২ হাজার থেকে ৯৬ হাজার টাকা।

বেসিক নাকি হাই-এন্ড?

যদি আপনার টিভি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য কেবল নাটক, সিনেমা বা ইউটিউব দেখা, তাহলে এফএইচডি বা ইউএইচডি রেজল্যুশনের বেসিক টিভিই যথেষ্ট। এসব টিভিতে সাধারণ এলইডি প্যানেল ও লিমিটেড স্মার্ট ফিচার থাকে, তবে এগুলো দাম অনুযায়ী বেশ সাশ্রয়ী।

অন্যদিকে সিনেমা, গেমিং বা উচ্চমানের কনটেন্টের জন্য কিউএলইডি, ওএলইডি বা নিও কিউএলইডি টিভিগুলোই সেরা। এগুলোতে পাওয়া যায় ডিপ ব্ল্যাক কালার, হাই-রেজল্যুশন, ফাস্ট রিফ্রেশিং রেট এমনকি ডলবি ভিশন ও ডলবি অ্যাটমস সাউন্ড সিস্টেমসহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা। দাম কিছুটা বেশি হলেও এসব টিভিতে কোনো কিছু দেখে পাওয়া যায় থিয়েটারে সিনেমা দেখার মতো এক্সপেরিয়েন্স।

নিরাপত্তা ও স্মার্ট ফিচার

বর্তমান সময়ে স্মার্ট টিভি শুধু ইউটিউব বা নেটফ্লিক্স দেখার মাধ্যম নয়—এটি হয়ে উঠেছে স্মার্ট হোম সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে ব্যক্তিগত তথ্য, লগইন ডেটা বা ভয়েস কমান্ডের নিরাপত্তা এখন বড় একটি বিবেচ্য বিষয়। এদিক থেকে নক্স সিকিউরিটি সিস্টেম টিভিতে যুক্ত করে বাড়িয়েছে ব্যবহারকারীর সুরক্ষা, যেখানে প্রতিটি অ্যাপ ও ফিচার আলাদা স্তরে এনক্রিপ্টেড থাকে। স্যামসাংয়ের মতো শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো এখন সফটওয়্যার আপডেট, ডেটা প্রাইভেসি ও ভয়েস রিকগনিশনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জোরদার করছে। তাই টিভি কেনার সময় শুধু স্ক্রিন সাইজ বা রেজল্যুশন নয়, সফটওয়্যার আপডেট, অ্যাপ সাপোর্ট, ভয়েস কন্ট্রোল ও সিকিউরিটি সিস্টেমের দিকেও খেয়াল রাখা দরকার।

দিন শেষে সব কাজ সেরে অনেকে বসে যান টিভির সামনে। পছন্দের সিরিজের নতুন পর্ব দেখতে, আবার কেউ পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে খবর বা সিনেমা উপভোগ করেন

কোথা থেকে কিনবেন

টিভি কেনার ক্ষেত্রে সঠিক বিক্রেতা বেছে নেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। শোরুমে গিয়ে টিভির স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা, কালার ও ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল নিজে দেখে নেওয়াই সবচেয়ে ভালো উপায়। এতে আপনি বুঝতে পারবেন স্ক্রিনের রং বাস্তবে কেমন দেখায়। অনলাইনে কিনতে চাইলে অবশ্যই অনুমোদিত বিক্রেতা বা ব্র্যান্ডের নিজস্ব ওয়েবসাইট ব্যবহার করা নিরাপদ। কেনার আগে রিটার্ন পলিসি, ইনস্টলেশন সার্ভিস, ওয়ারেন্টির মেয়াদ এবং বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন। এতে ভবিষ্যতে ঝামেলা কমবে এবং পণ্য কেনার পরও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন।

বাজেট সীমিত হলেও টিভি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে মান ও নির্ভরযোগ্যতা কখনোই অবহেলার নয়। কম বাজেটেও এখন ব্র্যান্ডগুলো দিচ্ছে ভালো মানের এফএইচডি টিভি ও ফোর-কে ইউএইচডি টিভি, যা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট। কালার, কনট্রাস্ট ও সাউন্ডের পারফেক্ট ভারসাম্য বজায় রেখে এই মডেলগুলোতে পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স ও দীর্ঘস্থায়িত্ব। যেমন স্যামসাং এখন প্রতিযোগিতামূলক দামে দিচ্ছে ইউএইচডি, এফএইচডি এবং এইচডি টিভি। এ ছাড়া প্রিমিয়াম কালেকশনে রয়েছে তাদের কিউএলইডি, ওএলইডি বা নিও কিউএলইডি টিভি। সেই সঙ্গে থাকছে তিন বছরের ওয়ারেন্টি। যা শুধু সাশ্রয়ী মূল্যই নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

