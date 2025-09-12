ইউটিউব ভিডিও নির্মাতাদের জন্য সুখবর

ইউটিউব এখন বিনোদনের অন্যতম উৎস। শখের বশে বা অনলাইনে আয়ের জন্য অনেকেই ইউটিউবে চ্যানেল খুলে নিয়মিত ভিডিও প্রকাশ করেন। তবে ইউটিউবে দীর্ঘদিন ভালো মানের ভিডিও প্রকাশ করলেও সেগুলো ভাষাগত জটিলতার কারণে ভিন্ন ভাষার দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পায় না। এ সমস্যা সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) মাল্টিল্যাঙ্গুয়েজ ডাবিং সুবিধা চালু করেছে ইউটিউব। সুবিধাটি চালুর ফলে নিজেদের তৈরি যেকোনো ভিডিওর বার্তা একাধিক ভাষায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করা যাবে। ফলে ভিন্ন ভাষীরাও সহজে ভিডিওর বিষয়বস্তু জানতে পারবেন। সুবিধাটি পর্যায়ক্রমে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে ইউটিউব।
ইউটিউবের তথ্যমতে, গুগলের এআই মডেল জেমিনি কাজে লাগিয়ে নতুন এ সুবিধা চালু করা হয়েছে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ করার পাশাপাশি কণ্ঠের আবেগ ও ভঙ্গিও ধরে রাখতে পারে সুবিধাটি। দর্শক ধরে রাখার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অডিওর পাশাপাশি মাল্টিল্যাঙ্গুয়েজ থাম্বনেলও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভিন্ন ভাষীদের জন্য আলাদা থাম্বনেল প্রদর্শন করা যাবে। ফলে ভিডিও আরও প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় হবে। এমনকি আলাদা ভাষাভিত্তিক চ্যানেল খোলার প্রয়োজন হবে না।
ইতিমধ্যে যেসব ভিডিও নির্মাতা বহু ভাষার অডিও সুবিধা ব্যবহার শুরু করেছেন, তাঁদের ভিডিওর দর্শকসংখ্যা প্রায় এক–চতুর্থাংশ বেশি হচ্ছে। মার্ক রোবারের মতো নির্মাতা প্রতিটি ভিডিওতে প্রায় ৩০টি ভাষায় অডিও যুক্ত করছেন। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল থেকে শুরু করে ব্রাজিলের সাও পাওলো পর্যন্ত বিশ্বের নানা প্রান্তের দর্শক তাঁর ভিডিও দেখতে পারছেন।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, এআইনির্ভর এ সুবিধা ইউটিউবের লোকালাইজেশন প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। নির্মাতারা এখন ভাষার বাধা ছাড়াই বৈশ্বিক দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পারছেন। অন্যদিকে দর্শকেরাও নিজেদের মাতৃভাষায় কনটেন্ট উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন।
