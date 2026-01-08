বৃহস্পতি গ্রহ
প্রযুক্তি

পৃথিবীর খুব কাছে আসছে বৃহস্পতি গ্রহ, কবে ও কীভাবে দেখা যাবে

প্রযুক্তি ডেস্ক

সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি বর্তমানে জেমিনি নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থান করছে। আর দুই দিন পরই বিশাল গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থান করবে। ফলে পৃথিবী থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বৃহস্পতি গ্রহ, যা মহাকাশপ্রেমীদের জন্য একটি বিরল সুযোগ। পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করায় রাতের আকাশে বৃহস্পতি গ্রহকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, ১০ জানুয়ারি (বাংলাদেশ সময়) দিবাগত রাত দুইটায় আকাশে দেখা যাবে বৃহস্পতি গ্রহ। সে সময় গ্রহটিকে মূলত দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র কাস্টর ও পোলক্সের সঙ্গে একটি অসম ত্রিভুজ তৈরি করা অবস্থায় দেখা যাবে। সে সময়ে বৃহস্পতি পৃথিবীর থেকে প্রায় ৬৩ কোটি ৩০ লাখ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করবে।

বৃহস্পতি থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় নেয় প্রায় ৩৫ মিনিট। অন্যদিকে সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে আলো বৃহস্পতিতে পৌঁছাতে সময় নেয় প্রায় ৪৩ মিনিট। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, খালি চোখেই বৃহস্পতিকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সাধারণ মানের বাইনোকুলার ব্যবহার করে বৃহস্পতির চারটি বৃহত্তম চাঁদ আইও, ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টোও দেখার সুযোগ মিলবে।

শুক্র গ্রহের তুলনায় অনেক দূরে হওয়া সত্ত্বেও বৃহস্পতি উজ্জ্বল দেখায় কারণ গ্রহটিতে থাকা ঘন মেঘের স্তর প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করতে পারে। পৃথিবীর তুলনায় ১১ গুণ বড় ব্যাসের এই দানবীয় গ্রহটি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় গোলার্ধ থেকে দেখা যাবে। এ সময় ছোট আকারের টেলিস্কোপ বা ১০ গুণ জুম করা যায় এমন বাইনোকুলারের মাধ্যমে বৃহস্পতি গ্রহে থাকা বিখ্যাত রঙিন মেঘের স্তরও দেখা যাবে।

সূত্র: স্পেস ডটকম

