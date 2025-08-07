বাংলাদেশে লেনোভোর সেরা অংশীদারের স্বীকৃতি পেল গ্লোবাল ব্র্যান্ড

প্রযুক্তি বাজারে নিজেদের দক্ষতা, পেশাদারত্ব ও নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুজাতিক প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লেনোভোর কাছ থেকে সেরা অংশীদারের স্বীকৃতি পেয়েছে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি। গত সোমবার মানিকগঞ্জের একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত ‘লেনোভো ৩৬০ ইভলভ ২০২৫’ সম্মেলনে গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসিকে ‘বেস্ট ডিস্ট্রিবিউটর (ইন্টেল)’ সম্মাননা দেয় লেনোভো। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বাজারে লেনোভো ব্র্যান্ডের ইন্টেলভিত্তিক প্রযুক্তিপণ্যের বিস্তার, নিরবচ্ছিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন চেইন গড়ে তোলার জন্য গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসিকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। সম্মাননা গ্রহণ করেন গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জসিম উদ্দিন খন্দকার।
গ্লোবাল ব্র্যান্ড পিএলসি জানিয়েছে, এই অর্জন পণ্যের মানের প্রতি প্রতিশ্রুতি ও গ্রাহক সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতির স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতে ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় ভূমিকা রাখার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।