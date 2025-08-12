উইন্ডোজ ১০-এর সহায়তা সমর্থন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে মামলা

উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমের সমর্থন শেষ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে। ১৪ অক্টোবরের পর এই অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আর কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদ করবে না মাইক্রোসফট। তাই ব্যবহারকারীদের দ্রুত উইন্ডোজ ১১-তে হালনাগাদ করার পরামর্শও দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বাসিন্দা লরেন্স ক্লেইন।
লরেন্স ক্লেইনের অভিযোগ, উইন্ডোজ ১০–এর সমর্থন বন্ধের পরিকল্পনা আসলে ভোক্তাদের নতুন যন্ত্রাংশ কিনতে বাধ্য করার পাশাপাশি এআই খাতে মাইক্রোসফটের প্রভাব আরও শক্তিশালী করার কৌশল। আর তাই উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে চলা যন্ত্রাংশের সংখ্যা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় না কমা পর্যন্ত বিনা মূল্যে সমর্থনসুবিধা চালু রাখতে হবে মাইক্রোসফটকে।
লরেন্স ক্লেইনের মালিকানায় থাকা দুটি ল্যাপটপ বর্তমানে উইন্ডোজ ১০–এ চলছে, তবে সেগুলো উইন্ডোজ ১১–তে হালনাগাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত শর্ত পূরণ করে না। ফলে উইন্ডোজ ১০-এর সহায়তা সমর্থন বন্ধ হয়ে গেলে ল্যাপটপগুলো কার্যত অচল হয়ে পড়বে। লরেন্স ক্লেইনের অভিযোগ, মাইক্রোসফট পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারকারীদের উইন্ডোজ ১১ সমর্থিত নতুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ কিনতে বাধ্য করছে।
মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, উইন্ডোজ ১০–এর সহায়তা সমর্থন বন্ধ হলে অনেক ব্যবহারকারীই নতুন যন্ত্রাংশ কিনবেন না বা বাড়তি অর্থ দিয়ে সমর্থনসুবিধা ব্যবহার করবেন না। উইন্ডোজ ১০ ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যাদের কাছে সংবেদনশীল গ্রাহক তথ্য রয়েছে। সমর্থন বন্ধ হয়ে গেলে এসব যন্ত্র সাইবার হামলা বা তথ্য ফাঁসের ঝুঁকিতে পড়বে, যা মাইক্রোসফট ভালোভাবেই জানে। আর তাই যত দিন পর্যন্ত উইন্ডোজ ১০–চালিত যন্ত্রাংশের সংখ্যা যুক্তিসংগত পর্যায়ে কমে না যায়, তত দিন বিনা মূল্যে সমর্থনসুবিধা চালু রাখতে হবে। পাশাপাশি মামলার সব খরচ মাইক্রোসফটকে বহন করতে হবে।
