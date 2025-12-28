র‍্যাম
র‍্যাম
প্রযুক্তি

র‍্যামের সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারায় চাকরি গেল গুগল কর্মকর্তাদের

প্রযুক্তি ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে মেমোরি চিপ বা র‍্যামের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকট এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রতিষ্ঠানের চাহিদামতো হাই ব্যান্ডউইডথ র‍্যামের (এইচবিএম) সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারায় কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছে গুগল। ভবিষ্যৎ চাহিদা যথাযথভাবে অনুমান করতে না পারা এবং সময়মতো দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ চুক্তি করতে ব্যর্থ হওয়ার তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। শুধু তা–ই নয়, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে চাহিদামতো র‍্যামের সরবরাহ নিশ্চিত করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরি থাকবে না বলে সতর্কও করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

দক্ষিণ কোরিয়ার দৈনিক সিউল ইকোনমিক ডেইলির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে র‍্যামের সংকট শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তি পণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকায় এই সংকট আরও প্রকট হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে গুগল, মাইক্রোসফট ও মেটার মতো প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর সরবরাহ ব্যবস্থাপনায়। বর্তমানে এআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও র‍্যামের সরবরাহ কমে যাওয়ায় তা করা সম্ভব হচ্ছ না। ফলে গুগলের পাশাপাশি মাইক্রোসফটও বাড়তি চাপের মুখে পড়েছে।

র‍্যামের সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুগল, মাইক্রোসফট ও মেটাসহ বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তাদের মূল লক্ষ্য হলো হাই ব্যান্ডউইডথ মেমোরি, ডিআরএএম ও এন্টারপ্রাইজ গ্রেড সলিড স্টেট ড্রাইভের মতো উন্নত র‍্যামের সরবরাহ নিশ্চিত করা। এসব র‍্যাম এআই চিপ ও বড় আকারের ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য অপরিহার্য।

প্রসঙ্গত, হালনাগাদ প্রযুক্তির এআই ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় র‍্যাম তৈরি করে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো এসকে হাইনিক্স, স্যামসাং ইলেকট্রনিকস ও মাইক্রন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর আগামী বছরের উৎপাদন সক্ষমতার বড় অংশ ইতিমধ্যে আগাম চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে নতুন করে অতিরিক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করার সুযোগ খুবই সীমিত।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

আরও পড়ুন